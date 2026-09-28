Демерджиев: Четири дружества са спечелили над 96% от поръчките за мантинели

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че има съмнения дали монтираните мантинели отговарят на законовите изисквания. Според него е отклоняван голям обществен ресурс при поръчките за тях.

Според Демерджиев материалите за предполагаемите финансови нарушения са внесени в прокуратурата.

Демерджиев очерта два основни аспекта на проблема. Първият е свързан с качеството на мантинелите, което пряко засяга живота и здравето на гражданите. Министърът посочи, че резултатите от проверките все още се очакват, но има основания за съмнения дали поставените съоръжения отговарят на изискванията.

Вторият аспект е свързан със съмненията за отклоняване на средства чрез обществените поръчки. Демерджиев изрази надежда прокуратурата да работи по внесените материали със същата скорост и по същия стандарт, както по сигнала на Делян Пеевски за неправомерно получаване на данни за неговите полети.

На въпрос дали към днешна дата се открива връзка с Бойко Борисов, Демерджиев посочи, че “там се вижда името на Владислав Горанов“.

Има четири дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно и имаше още една поръчка, която бяха спечелили и бяха на път да вземат, каза той. Радвам се, че при сегашното управление тази поръчка беше отменена, защото тези порочни практики трябва да бъдат преборени и това е една от големите цели, които стоят пред нас, допълни Демерджиев. Мисля, че името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов, каза още той.

"Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява, тя практически се управляваше еднолично през тези години и не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов", каза вътрешният министър.

Акцията на ДАНС

По повод разбитата вчера от ДАНС група вътрешният министър посочи, че службите разполагат с информация и за други подобни групи. Демерджиев подчерта, че фокусът му е върху превенцията и недопускането на ескалация, но допълнителни подробности не могат да бъдат огласени.

Относно евентуално купуване на гласове за предстоящите избори Демерджиев заяви, че към момента не се наблюдава подобна активизация. Демерджиев добави, че МВР е готово да реагира, ако такава се появи. Министърът допълни, че настоящата задача на ведомството е да организира безопасното и прозрачно протичане на изборите.