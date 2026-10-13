Фон дер Лайен е информирана за бягството на Ива Михайлова, в РСМ се чудят има ли договорки със София

Българският евродепутат Андрей Ковачев заяви, че лично е информирал председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за последните събития около Ива Михайлова, която вчера пристигна в България и бе настанена в болница в София за медицински прегледи.

В изказване пред БНТ Ковачев обясни, че е обсъдил въпроса с Фон дер Лайен по време на заседание на Европейската народна партия и я е запознал със ситуацията на Михайлова.

Михайлова пристигна в България и бе настанена в болница "Пирогов" в София. Там вече са започнали медицински прегледи за оценка на здравословното ѝ състояние и определяне на необходимото лечение.

Ковачев подчерта, че случаят е бил повдигнат на различни нива в европейските институции и че българските евродепутати са обединили усилията си в подкрепа на Михайлова. Той изтъкна, че здравословното ѝ състояние изисква спешно внимание и че тя има право да получи необходимите медицински грижи.

Засягайки отношенията между Северна Македония и България, Ковачев разкритикува използването на термини като "фашисти" и "окупатори" по адрес на българите, като постави под въпрос как подобна реторика може да бъде съвместима с добросъседските отношения.

Министерството на правосъдието на РСМ изрази загриженост относно случая с Ива Михайлова и високопоставеното ѝ посрещане в София, докато е в сила съдебна заповед

"Върховенството на закона предполага равенство пред закона, уважение към съдебните решения и последователно прилагане на правните процедури. Националността и гражданството не трябва да бъдат основание за привилегировано отношение или различно прилагане на закона. Като съседни държави, ангажирани с европейската перспектива, ние сме длъжни да градим отношения, основани на взаимно доверие, уважение и ефективно правно сътрудничество. Това включва и последователно спазване на правните задължения и независимостта на съдебните процедури", се посочва в реакцията на министерството, цитирана от Слободен печат.

Министерството на правосъдието подчертава значението на институционалния диалог и сътрудничеството, за да могат всички открити въпроси да бъдат решени въз основа на факти, закони и международни правни механизми.

"Европейските ценности не са просто декларация, а задължение. Правосъдието трябва да важи за всички, без изключение и без избирателност", допълниха от Министерството на правосъдието на РСМ.

В подкрепа на Ива Михайлова се обяви и СДС

Съюзът на демократичните сили (СДС) - партията на бившия президент Желю Желев, по чиято инициатива България стана първата държава, признала независимостта на Македония през 1992 г. - изрази категорична подкрепа за Ива Михайлова и правото ѝ да получи медицинско лечение в България.

В изявление, публикувано във Facebook, партията, приветства пристигането на Михайлова в страната. Ето какво пишат от СДС:

Заставаме категорично зад българката Ива Михайлова и нейното право да получи истински здравни грижи и лечение у нас.

Новината, че е успяла да мине границата и да дойде в България, въпреки опитите на властта в РСМ да не допусне това, е изключително радостна.

Всякакви дискусии дали е влязла законно или незаконно са безпредметни, когато става въпрос за здравето и живота на това младо момиче.

Не вярваме, че в РСМ тя ще получи справедлив процес и хуманно отношение и затова я поздравяваме за нейния кураж да предприеме тази рискована стъпка!

И от "Левица" имат въпроси към вътрешния министър Панче Тошковски

Опозиционната партия "Левица" излезе с изявление по повод бягството на Ива Михайлова - обвинена за причиняване на пътнотранспортно произшествие със смъртен случай - въпреки че тя е фигурирала в списъка със забрани за напускане на страната на Министерството на вътрешните работи (МВР). От "Левица" смятат, че с този случай МВР, ръководено от министър Панче Тошковски, за пореден път доказва неспособността си да прилага дори собствените си мерки.

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Партията припомня, че бащата на обвиняемата - Симеон Михайлов, осъден на 13 години затвор за опит за убийство по делото "Детонатор", от години се укрива в България и не изтърпява наказанието си. Това прави бащата и дъщерята недосегаеми за македонските съдебни органи.

"Левица" отправя директни въпроси към правителството и институциите, като посочва пропуски в контрола и сигурността. Те питат колко още хора трябва да избягат, преди да се признае сривът на системата, като подчертават, че държавните граници приличат на швейцарско сирене, а престъпността, контрабандата и бягствата от правосъдието от години разкриват неспособността на МВР да контролира собствената си територия.

От "Левица" припомнят скорошната среща между министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски и българския му колега и питат дали при закрити врати в София е било постигнато споразумение да се "затвори си очите" за бягството, пишат от 360stepeni.

"Дали при закрити врати е договорено да се пренебрегне бягството на Михайлова в замяна на български отстъпки по отношение на ветото? Готово ли е правителството да пожертва върховенството на закона и отчетността на институциите, за да постигне привидност за напредък към ЕС?", питат от партията.

Според "Левица" този случай допълнително потвърждава основателността на внесената от тях по-рано интерпелация срещу министъра на вътрешните работи Панче Тошковски.

"С това гражданите получават посланието, че е достатъчно човек да се озове от другата страна на границата, за да стане недосегаем за македонските институции. Това е поражение за върховенството на закона и последиците от тази ситуация не бива отново да бъдат пренебрегвани", се казва в изявлението.

От партията заявяват, че Тошковски не притежава необходимия авторитет и капацитет, за да ръководи политиката за сигурност на страната, и настояват той незабавно да поеме отговорност за това, което те наричат ​​"провал в сферата на сигурността".

"Тошковски няма капацитета да гарантира нито елементарната сигурност, нито изпълнението на мерките, наложени от съда. Под негово ръководство Министерството на вътрешните работи се проваля в изпълнението на най-основните си задачи. Министър, който не може да гарантира граничния контрол, няма авторитета да ръководи държавната политика за сигурност", твърдят от "Левицата".

Новината, че Ива Михайлова - жителка на Кочани с македонско и българско гражданство - е пресякла македонско-българската граница в компанията на адвокат Николай Димитров от България, беше съобщена вчера от bTV. В изявление пред медията Михайлова посочи, че е решила да се върне в България поради влошеното си здравословно състояние.

Последва реакция от страна на македонските власти, според които Михайлова не е била регистрирана нито от македонската, нито от българската гранична полиция, докато самата тя заяви пред българските медии, че в пресичането на македонско-българската граница няма нищо незаконно и че е преминала с личните си документи.

Това обаче буди съмнение в Северна Македония,тъй като двата паспорта на Михайлова - както македонският, така и българският - са били отнети през октомври миналата година, когато тя участва във фаталната катастрофа, за която е подсъдима в Кочани.