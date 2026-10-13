Кирил Петков след атаките срещу корабите: Къде е категоричната позиция на Йотова?

Бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков отправи остри критики към правителството и президента Илияна Йотова след поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море. В публикация във Facebook той обвини управляващите в нерешителност и настоя България незабавно да постави въпроса пред НАТО и Европейския съюз.

Повод за реакцията му е новата атака срещу плавателни съдове в близост до българските териториални води, при която един кораб потъна, а 11 души от екипажа му остават в неизвестност.

"Министър-председателят все още не е сигурен кой е потопил поредния кораб само на три морски мили от българските териториални води, въпреки че корабът е собственост на украинска компания и на борда му има украински граждани. А Илияна Йотова, нашият върховен главнокомандващ, къде е нейната ясна и категорична позиция в този кризисен момент?", написа Петков.

Путин усети слабостта и нерешителността

Според съпредседателя на "Продължаваме промяната" липсата на категорична реакция след първите атаки срещу търговски кораби е създала условия за нови инциденти в Черно море.

"Путин усети слабостта, колебливостта и нерешителността след първите нападения срещу кораби и отговаря с още по-голяма наглост и дързост", заяви Петков.

Той настоя правителството да постави случая на най-високо равнище в НАТО и ЕС, като посочи Кремъл за отговорен за атаките.

Според него, ако не бъдат предприети незабавни действия, съществува риск следващият удар да бъде нанесен срещу кораб, намиращ се вече в българските териториални води.

Петков предупреди, че подобно развитие може да застраши доставките към българската рафинерия и да създаде допълнителни икономически рискове за страната.

"Политиката на преклонена глава, която получава похвали от Песков, очевидно се възприема в Кремъл като слабост, която може да бъде експлоатирана", написа още бившият премиер.

11 моряци са в неизвестност след потъването на кораб край Крапец

Междувременно продължава спасителната операция след потъването на търговски кораб край Крапец. По информация на областния управител на Добрич Руслан Томов 11 души от екипажа остават в неизвестност.

Петима моряци са били спасени, като четирима от тях са качени на борда на един плавателен съд, а петият е прибран от друг кораб в района.

"Създадена е организация, Морският координационно-спасителен център е предприел необходимите действия", заяви Томов.

Спасените моряци ще бъдат транспортирани до Варна.

Още един кораб е поразен от три дрона край Бяла

При друг инцидент през нощта търговският кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и собственост на украинска компания, е бил атакуван в Черно море.

Сигналът за бедстващия плавателен съд е получен около 1:30 часа. По информация на екипажа три въздушни дрона са поразили палубата и борда на кораба.

На борда са се намирали 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. Всички са евакуирани от екип на "Гранична полиция" и транспортирани до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

След новите атаки премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води", заяви министър-председателят.

Постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз са уведомени за ситуацията, а Радев обяви предстоящ разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Напрежението в Черно море продължава да расте

Новите инциденти идват след атаките срещу корабите ABLE и ALFA WATAN на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона.

Тогава ABLE беше повреден и обхванат от пожар, но екипажът му беше спасен. ALFA WATAN потъна, а издирването на моряците от борда му беше прекратено на следващия ден.

Българското правителство вече поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на тези атаки.

Към момента няма официално потвърден извършител на новите удари, въпреки че Кирил Петков категорично посочва Русия като отговорна и настоява за по-твърда реакция от българските институции.