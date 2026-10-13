Волгин с критики към "Урсулите" и Зеленски: Настъпи ли мир, тези са аут

Кандидатът за вицепрезидент от "Възраждане" Петър Волгин обвини ръководството на Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски за продължаването на войната в Украйна. В публикация във Facebook той заяви, че подкрепата на България за Киев отдалечава възможността за мир и увеличава рисковете за страната, включително от нови атаки срещу търговски кораби в Черно море.

"Има два основни фактора, заради които войната в Украйна не спира. Единият е в Брюксел. Това са Урсулите. Другият е в Киев и се нарича Зеленски. За политическото оцеляване на тези лица е абсолютно необходимо военните действия да продължават. Настъпи ли мир, тези са аут. Завинаги", написа Волгин.

Волгин призова България да прекрати подкрепата си за Зеленски

Според кандидата за вицепрезидент продължаването на българската подкрепа за Украйна и солидарността с европейското ръководство създават допълнителни рискове за сигурността на страната.

"Колкото повече България помага на Зеленски, колкото повече се солидаризира с Урсулите, толкова повече краят на войната се отлага. И се приближават опасностите. Като потапянето на кораби в Черно море", заяви той.

Волгин призова България да се дистанцира от политиката на украинския президент и европейските институции по отношение на конфликта.

"Искаме ли да има мир, не бива по никакъв начин да помагаме нито на Урсулите, нито на Зеленски", завърши публикацията си кандидатът за вицепрезидент.

11 моряци в неизвестност след нова атака в Черно море

Коментарът на Волгин идва на фона на поредните атаки срещу търговски кораби в близост до българските териториални води.

Един от плавателните съдове потъна край Крапец, а 11 души от екипажа му остават в неизвестност, съобщи областният управител на Добрич Руслан Томов.

Петима моряци са били спасени, като четирима от тях са качени на борда на един кораб, а петият е прибран от друг плавателен съд в района. Спасените ще бъдат транспортирани до Варна.

Морският координационно-спасителен център е предприел необходимите действия за организиране на издирвателната операция.

Три дрона поразиха още един кораб край Бяла

При друг инцидент през нощта търговският кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и собственост на украинска компания, беше атакуван на около 15 морски мили от брега край Бяла.

По информация на екипажа плавателният съд е бил поразен от три въздушни дрона, които са ударили палубата и борда му.

На борда са се намирали 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. Всички са евакуирани от екип на "Гранична полиция" и транспортирани до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността

След новите атаки министър-председателят Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води", заяви премиерът.

Постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз са уведомени за ситуацията, а Радев обяви предстоящ разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Новите удари следват атаките от 6 октомври срещу търговските кораби ABLE и ALFA WATAN в българската изключителна икономическа зона. Тогава първият кораб беше повреден и обхванат от пожар, а вторият потъна. Издирването на изчезналия му екипаж беше прекратено на следващия ден.

България вече поиска техническо съдействие от ЕС и НАТО за разследването на предишните атаки. Към момента извършителят на новите удари не е официално установен.