Проф. Мариела Генева-Попова, обвинена за източване на НЗОК, е депозирала оставка

Проф. Мариела Генева-Попова, обвинена с още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), подаде оставка като декан на Медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и директор на Клиниката по ревматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги".

Това потвърдиха за БТА от висшето училище и университетската болница.

Оставката е приета незабавно

Временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет е проф. д-р Павел Тимонов, заместник-декан на факултета. Предстоят административни процедури за избор за нов декан.

Арестът и причините за него

Проф. Попова беше арестувана при акция на отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция (ОД) на МВР – Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Повдигнатото обвинение на шестимата задържани е за участие в организиране престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над три млн. евро.

Съдът остави Мариела Попова в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в частния ѝ медицински център „Артмед“. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите и изрази съжаление в съдебната зала. Останалите четирима обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение.