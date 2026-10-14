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26 души са загинали при катастрофи от началото на месеца

От началото на годината 394 души са загубили живота си, 6783 са ранени

14.10.2026 | 09:00 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима души са загинали, а 35 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Леките пътнотранспортни произшествия (ПТП) в София са 28, а тежките са пет, осем души са ранени, няма загинали.

От началото на октомври при катастрофи са загинали 26 души, а 381 са ранени. Регистрираните произшествия с ранени и загинали през този период са 306. 

От началото на годината 394 души са загубили живота си при 5471 пътни инцидента, а 6783 са ранени.

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В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 337, през тази година броят им е с 57 повече, отбелязва БТА.

 

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