26 души са загинали при катастрофи от началото на месеца

Трима души са загинали, а 35 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Леките пътнотранспортни произшествия (ПТП) в София са 28, а тежките са пет, осем души са ранени, няма загинали.

От началото на октомври при катастрофи са загинали 26 души, а 381 са ранени. Регистрираните произшествия с ранени и загинали през този период са 306.

От началото на годината 394 души са загубили живота си при 5471 пътни инцидента, а 6783 са ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 337, през тази година броят им е с 57 повече, отбелязва БТА.