България и Турция ще борят трафика с нов пункт на "Капитан Андреево"

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави.

Спогодбата предвижда договарящите страни да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от сегашния "Капитан Андреево-Капъкуле-Север".

Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.