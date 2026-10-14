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България и Турция ще борят трафика с нов пункт на "Капитан Андреево"

Кабинетът одобри проект на спогодба

14.10.2026 | 18:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави. 

Спогодбата предвижда договарящите страни да изградят и открият нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от сегашния "Капитан Андреево-Капъкуле-Север".

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Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.

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Тагове:

граница България Турция Капитан Андреево граничен пункт
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