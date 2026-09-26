18 км тирове пред "Капитан Андреево": колоната вече подминава Свиленград

Огромни опашки от тирове има преди граничните пунктове с Турция - "Лесово" и "Капитан Андреево", съобщава Нова телевизия.

Колоната от камиони на "Лесово" днес е над 7 км. Основният проблем там е, че пътят е тесен и в голямата част от участъка разминаването между автомобилите е изключително затруднено.

На "Капитан Андреево" тази вечер колоната от товарни автомобили е 18 км и вече подминава Свиленград. Освен интензивния трафик, там тече и ремонт на граничния пункт.