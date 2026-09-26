BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 67

18 км тирове пред "Капитан Андреево": колоната вече подминава Свиленград

Осем км колона от тирове се образува преди "Капитан Андреево"

26.09.2026 | 19:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Огромни опашки от тирове има преди граничните пунктове с Турция - "Лесово" и "Капитан Андреево", съобщава Нова телевизия.

Колоната от камиони на "Лесово" днес е над 7 км. Основният проблем там е, че пътят е тесен и в голямата част от участъка разминаването между автомобилите е изключително затруднено.

Свързани статии

На "Капитан Андреево" тази вечер колоната от товарни автомобили е 18 км и вече подминава Свиленград. Освен интензивния трафик, там тече и ремонт на граничния пункт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

тирове опашка Лесово Капитан Андреево
Новини
Виж всички новини
Новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem