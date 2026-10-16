Прокуратурата с ново обвинение срещу Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев е с ново обвинение, което му е повдигнато от Софийската градска прокуратура.

То е за предполагаема щета от 23 256 лв. по договор за адвокатски услуги от 2022 г., когато Коцев беше областен управител на Варна.

Това е второто обвинение срещу него след шумното дело от 2025 г., заради което кметът на Варна беше задържан в ареста в продължение на близо 5 месеца.

В информацията не се споменава името на Благомир Коцев - но периодът съвпада с неговото ръководство на Областната администрация на Варна.

Ето какво съобщиха от прокуратурата:

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини и предяви обвинението на бивш областен управител на област Варна във връзка с неизгоден договор за адвокатски услуги, съобщиха от държавното обвинение.

Според обвинението в периода от 1 април до 2 август 2022 г., при изпълнение на служебните си задължения, обвиняемият направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка, свързана с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на област Варна и адвокатско дружество. От сделката е могла да настъпи значителна имуществена вреда за областната администрация в размер на 23 256 лева. От тази сума били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не били заплатени, доколкото междувременно обвиняемият бил освободен от поста си.

Разследването се води от Следствен отдел при Софийската градска прокуратура.

Договорът бе проверяван по сигнал на ГЕРБ

Договорът беше проверяван от прокуратурата по сигнал на ГЕРБ още през 2022 г.

Първоначално обвинението отказа да търси наказателна отговорност от Коцев, защото предполагаемата вреда е по-ниска от минималния праг по смисъла на закона.

Правният сайт "Лекс" припомня, че постановлението за прекратяване на делото е било върнато от Апелативния съд във Варна за преразглеждане.

Според съда - щетата е щяла да бъде по-голяма, защото вече е имало издадена фактура за второто плащане, а тя е спряна от следващия ръководител на областната администрация Марио Смирков, който бе назначен от служебния кабинет на Гълъб Донев на 4 август 2022 г..

Връзка с делото за корупция

След ареста на варненския кмет стана ясно, че едно от обвиненията срещу него е свързано тъкмо с Иванов. Според прокуратурата Коцев и подсъдимите вече с него общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са поискали от основната свидетелка на прокуратурата Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

В разгара на скандала около Коцев миналото лято се разбра, че приятелят му Иванов е дал показания срещу него. След това обаче Диан Иванов се отказа от тези показания и заяви, че ги е дал под натиск от бившия шеф на Антикорупционната комисия Антон Славчев, който му казал, че ще последва съдбата на Коцев в ареста, ако не говори.

„Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш“, казал Славчев по думите на Иванов, който подаде оставка като зам.-кмет.

През есента на миналата година Коцев излезе от ареста, а разследването срещу него приключи и делото беше внесено в окръжния съд във Варна, където още продължава.