Денков намекна за политически чадър при ареста на Благомир Коцев

Депутатът от ПП акад. Николай Денков коментира информацията, която вчера кметът на Варна Благомир Коцев изнесе - по думите му това са “потресаващи факти за незаконно строителство, което не само трябва да бъде спряно, но и разрушено”.
“Без необходимите разрешителни са построени или са в процес на изграждане около 100 сгради в район, съседен на природен парк „Златни пясъци“, заяви още депутатът от ПП.
Според Денков е важно тези събития да бъдат свързани с факти от миналата година. Той посочи, че на 3 юли един от ръководителите на фирмата, осъществяваща въпросните строежи, е получил забрана да влиза в България, както и заповед за екстрадиция, издадена от ръководството на ДАНС.
"На 7 юли обаче тя е била отменена, а ден по-късно – на 8 юли, е арестуван Благомир Коцев. Няколко дни след това се появява информация за защитен свидетел, който ще свидетелства срещу него, като по думите му става въпрос именно за същия ръководител. Междувременно е постъпила и информация, че заместник-кметът на Варна, привлечен като свидетел по делото, е бил заплашван от ръководството на антикорупционната комисия", обясни Денков.
Според него това ясно показва, че е имало политически чадър свързан с тази фирма и ареста на Благомир Коцев. "Очакваме институциите да установят кой е осъществявал този чадър", каза той.
Денков обяви, че ще поискат изслушване в Комисията за контрол над службите. "Очакваме официална информация. Вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този обект, беше подпалена част от постройката, собственост на семейството на Благомир Коцев".