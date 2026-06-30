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Съдът върна на прокуратурата делото срещу Благомир Коцев

Защитата на кмета на Варна поиска намаляване на гаранцията му

30.06.2026 | 12:53 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

На разпоредително заседание днес съдът трябваше да реши дали процесът срещу Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да тръгне по същество. Подсъдими по същото производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Прокуратурата заяви, че в обвинителния акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения. От държавното обвинение посочиха още, че не искат събиране на нови доказателства и настояха делото да получи ход по същество, както и да бъде насрочено открито съдебно заседание.

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Защитниците на подсъдимите обаче застъпиха обратната позиция. Според адвокатите при изготвянето на обвинителния акт са допуснати съществени процесуални нарушения, както и сериозни неясноти.

Защитата на Коцев, Стефанов и Кателиев поиска и намаляване на определените им гаранции. Адвокатите аргументираха искането си с твърдението, че сумите са силно завишени, а по делото няма факти, които да показват, че без такава мярка подсъдимите биха се укрили или биха попречили на производството, пише БТА.

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