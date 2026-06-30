Съдът върна на прокуратурата делото срещу Благомир Коцев

Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

На разпоредително заседание днес съдът трябваше да реши дали процесът срещу Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да тръгне по същество. Подсъдими по същото производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Прокуратурата заяви, че в обвинителния акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения. От държавното обвинение посочиха още, че не искат събиране на нови доказателства и настояха делото да получи ход по същество, както и да бъде насрочено открито съдебно заседание.

Защитниците на подсъдимите обаче застъпиха обратната позиция. Според адвокатите при изготвянето на обвинителния акт са допуснати съществени процесуални нарушения, както и сериозни неясноти.

Защитата на Коцев, Стефанов и Кателиев поиска и намаляване на определените им гаранции. Адвокатите аргументираха искането си с твърдението, че сумите са силно завишени, а по делото няма факти, които да показват, че без такава мярка подсъдимите биха се укрили или биха попречили на производството, пише БТА.