Варненският окръжен съд възобнови делото срещу кмета Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, съобщиха от пресслужбата на съда. Подсъдими по него са още бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Съдебното производство бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представители в изборите за Народно събрание, проведени на 19 април. От съда изтъкват, че според решението на ЦИК те не са сред избраните депутати. Това означава, че обстоятелството за спиране на делото е отпаднало и то трябва да бъде възобновено. Съдът го насрочва за разглеждане в разпоредително заседание на 30 юни тази година.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. Под парична гаранция бяха пуснати и Стефанов, и Кателиев.