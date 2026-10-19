Един загинал и тежко ранен при катастрофа с три коли край Карнобат

Мъж е загинал, а друг е тежко пострадал при пътен инцидент с три автомобила на пътя Карнобат – Айтос.

Катастрофата е станала около 17:47 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При инцидента на място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация. Самоличността му е в процес на установяване.

Тежко пострадал е шофьорът на лек автомобил „Пежо 307“ с ямболска регистрация. Той е на 67 години и е транспортиран в болница в Бургас.

Третият автомобил е „Фолксваген“ с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените на водача тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут е през разклона за село Соколово, по черен път с дължина около 2,5 км, до разклона за село Кликач.