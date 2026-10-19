BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Един загинал и тежко ранен при катастрофа с три коли край Карнобат

Пътят към Айтос е затворен, движението се пренасочва по обходен маршрут

19.10.2026 | 19:43 ч. Обновена: 19.10.2026 | 20:48 ч. 7
Снимка: ОД МВР Бургас

Снимка: ОД МВР Бургас

Мъж е загинал, а друг е тежко пострадал при пътен инцидент с три автомобила на пътя Карнобат – Айтос. 
Катастрофата е станала около 17:47 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При инцидента на място е загинал водачът на лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация. Самоличността му е в процес на установяване.

Тежко пострадал е шофьорът на лек автомобил „Пежо 307“ с ямболска регистрация. Той е на 67 години и е транспортиран в болница в Бургас.

Свързани статии

Третият автомобил е „Фолксваген“ с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените на водача тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут е през разклона за село Соколово, по черен път с дължина около 2,5 км, до разклона за село Кликач.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

един загинал тежко ранен катастрофа три коли Карнобат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem