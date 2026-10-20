Разузнавателен самолет на САЩ кръжи във водите край Варна

Самолет Boeing P-8A Poseidon на Военноморските сили на САЩ е пристигнал във Варна вчера следобед, след като е излетял от авиобаза "Сигонела" (NAS Sigonella), а днес изпълни мисия над западната част на Черно море, съобщават от Itamilradar.

Продължителните полети на самолета на ниска височина са по-скоро характерни за морско патрулиране, отколкото за мисия, фокусирана предимно върху разузнаване чрез прихващане на сигнали (SIGINT), макар че точната задача не може да бъде потвърдена единствено въз основа на данните за проследяване на полета.

Появата му е на фона на засилена загриженост относно руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инциденти, докладвани през последните дни в морските зони на България и Румъния.

Полетите на ниска височина подсказват за морско наблюдение

Траекторията на полета показва, че самолетът е оперирал над западната част на Черно море, източно от Варна, като е извършил няколко маневри (завоя) над акваторията. Според наличните данни за проследяване, части от мисията са изпълнени на височина под 2700 метра - профил, който съответства на задачи, свързани с морско наблюдение.

Това е важно разграничение. Макар че P-8A Poseidon може да изпълнява мисии за разузнаване, наблюдение и опознаване, той е специално проектиран за морско патрулиране, борба с подводници, както и за откриване и проследяване на надводни плавателни съдове. Само по себе си описанието на полета не позволява да се определи точната мисия, но продължителната активност на сравнително ниска височина подкрепя оценката, че морското патрулиране е било съществена част от днешния полет.

Завръщане на фона на атаки срещу търговското корабоплаване

Разгръщането на самолета се случва в особено напрегната обстановка. В началото на октомври два търговски кораба бяха атакувани от въздушни и морски дронове в рамките на изключителната икономическа зона на България, при което един от плавателните съдове потъна. През следващите дни бяха докладвани още атаки край бреговете на България и Румъния, включително инциденти с кораби в румънски териториални води.

Тези събития породиха опасения относно уязвимостта на търговското корабоплаване по протежение на югоизточния фланг на НАТО. Въпреки че изключителната икономическа зона не е равнозначна на териториални води, атаките в нея все пак могат да застрашат жизненоважни морски маршрути и да създадат сериозни предизвикателства пред сигурността на крайбрежните държави.

Самолет P-8A, опериращ в такава среда, може да помогне за изграждането на по-ясна картина на морската активност чрез комбиниране на радарно наблюдение, електрооптични сензори и други специализирани системи. В зависимост от поставената задача, той може да допринесе за идентифицирането на плавателни съдове, следенето на подозрителни движения и поддържането на по-цялостна представа за обстановката в морето. Следователно моментът е забележителен, макар да липсват преки доказателства, свързващи конкретния полет с неотдавнашните атаки.

Друг съществен аспект е самото присъствие на летателния апарат. Бяха изминали няколко месеца, откакто за последен път беше засечен самолет P-8A на ВМС на САЩ да изпълнява мисия над Черно море, което прави днешната активност значима, независимо от настоящата обстановка в сферата на сигурността.