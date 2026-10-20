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13 GB с материали със сексуална злоупотреба с деца откриха в компютъра на 57-годишен

Киберполицаи го арестуваха в София

20.10.2026 | 17:52 ч. 4
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП арестуваха 57-годишен мъж за създаване и разпространение на порнографски материали, за които са използвани малки деца.

Спецоперацията на киберполицаите е проведена в София на 19 октомври 2026 г.

При първоначален преглед на иззетите устройства – компютър, таблет и мобилен телефон - са установени множество файлове, включително създавани от задържаното лице. В устройствата се съдържат кадри и с непристойно поведение на обществени места (градски транспорт, паркове, градини и плажни ивици), като на част от видеозаписите и снимките пряко присъстват и малолетни от двата пола.

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На компютъра на задържания е установен архив от 13 GB файлове със сексуална злоупотреба с деца.

Проведените действия са под надзора Софийска Районна прокуратура.

През изминалата седмица антимафиотите задържаха още двама мъже, използвали ресурсите на мрежата за разпространение на файлове със сексуална злоупотреба с деца.

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