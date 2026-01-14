IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ГДБОП арестува мъж с множество порнографски материали с непълнолетни

Файловете се разпространявали чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение

14.01.2026 | 16:37 ч.
Служители на ГДБОП установиха и задържаха мъж за притежание и многократно разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица - престъпление по НК. 

В хода на оперативните действия са събрани данни и доказателства, че файловете, съдържащи сексуално насилие на непълнолетни, са разпространявани в рамките на около година чрез популярно сред тинейджърите онлайн приложение. Материалите са изпращани от личния акаунт на мъжа до ограничен брой потребители.

Полицейската операция е проведена на 12 януари тази година на територията на град Русе. Действия по разследването са проведени на 2 адреса. Иззети са електронни устройства, в които са установени стотици материали с детска сексуална експлоатация. Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Русе.

