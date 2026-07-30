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51-годишен изпращал порнографски материали на малолетно момче

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

30.07.2026 | 13:00 ч. 1
МВР

МВР

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 51-годишен мъж, пращал на малолетно момче порнографски материали.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 юли тази година в София, обвиняемият е изпратил чрез мобилно приложение снимки, изобразяващи съвкупление и блудствени действия на момче, ненавършило 16 години.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода".

С постановление на прокурор е бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор е внесъл в съда искане за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия. 

Състав на Софийския районен съд се е съгласил с искането и е наложил на А.М. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

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