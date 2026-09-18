Зам.-директорът на 141-во училище, разследван за порнографски материали, ще бъде отстранен

Заместник-директорът на 141-во ОУ в София Александър Евтимов, срещу когото се води прокурорско разследване за създаване на порнографски материали с лица под 18 години, ще бъде отстранен от поста, който заема.

До решението на временно изпълняващата длъжността директор на училището Гена Живкова се стигна след незабавна обществена реакция и последвала институционална намеса, съобщи БНР.

В края на миналата година Евтимов беше отстранен от столичното 138-о училище по сигнал, че е използвал камери за тайно събиране на информация от училищните тоалетни. Софийската районна прокуратура все още работи по случая.

Решението за отстраняването на Александър Евтимов е взето от временно изпълняващата длъжността директор на 141-во основно училище Гена Живкова и ще влезе в сила след изтичане на болничния му:

"С оглед на това, че училището е изключително малко. Те са около стотина ученика и считам, че не е необходима позицията "заместник-директор"".

В интервю за БНР Живкова допълни, че от 16 септември в училището вече работи оторизирана охранителна фирма, а от началото на следващата седмица друга фирма ще направи проверка дали в училището не са поставени скрити записващи устройства:

"Аз искам всичко да бъде максимално прозрачно и всички да бъдат спокойни, че тук учениците са защитени".

Отстраняването на Александър Евтимов дойде след незабавна обществена реакция. В началото на седмицата темата коментира министърът на образованието Георги Вълчев: "Аз лично не одобрявам такъв тип действия".

Столичната община също излезе с позиция Александър Евтимов да не заема длъжност в образователната институция. Заместник-кметът по образование на Столичната община Десислава Желязкова коментира за БНР действията на временно изпълняващата длъжността директор Гена Живкова да съкрати щата "заместник-директор" в 141-во основно училище:

"Наистина училището е с малък брой ученици отпреди сегашният директор да заеме поста. Това, за което ние призовахме господин Евтимов, е за лично негово решение, тъй като смятаме, че няма нормативно основание той да бъде освободен. Никой в момента не може да каже дали господин Евтимов е виновен или не за това, за което беше обвинен. Не е прекратено производството".

Докато производството срещу Евтимов не бъде прекратено, той ще може да упражнява правото си да преподава и в друго училище, но крайното решение за назначаване на заместник-директори и преподаватели се взема от директора на училището, припомни Желязкова:

"Надявам се, че той самият ще избере друг кариерен път поне за времето до произнасяне по отношение на първоначалните обвинения".