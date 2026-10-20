Борислав Гуцанов: Европа става все по-тегава за живеене

Два протеста се провеждат тази вечер в центъра на София. Пред Министерството на здравеопазването студенти по медицина и млади лекари настояват за по-добро заплащане. А пред президентството има демонстрация срещу реакцията на българските власти след атаките срещу кораби в Черно море.

"Не считам, че е сериозно да се правят в момента протести, още повече когато говорим за дроновете, за атаките в Черно море. Част от организаторите са част от Инициативния комитет на едната от кандидат-президентските двойки, Гюров", коментира бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването "Денят ON AIR".

Анализ за дроновете

По думите му министър-председателят и министърът на отбраната ясно са коментирали темата с дроновете.

"Трябва да се изчака да се види какъв е анализът. Допускам всички възможни версии за тези атаки, които се случват. Единственото решение са мирните преговори. Няма как по друг начин да бъде решен този конфликт", смята Гуцанов.

Той успокои обществото, като подчерта, че то не трябва да живее в страх.

"Дотук има над 460 кораба, които са ударени или потопени, за които ние знаем. Трудно някой може да отговори как един кораб потъва за по-малко от една минута. Съмнително е да е бил празен или да е имал зърно на борда си, защото виждате какво е положението с "Челси-3". Фактът, че сме във война и Варна се намира по-близо до военния конфликт, отколкото до София, сам по себе си говори много. Мирът е единственото спасение", категоричен е бившият министър на труда и социалната политика.

Европа, войните и мира

Европа може да бъде силна тогава, когато ползва евтините ресурси на Русия и има своите технологии и своето развитие, изтъкна той.

"Одобрявам всяко действие, което помага добрият начин на живот на хората. На първо място да има мир. На второ, не тази Европа, която виждаме в момента", обобщи Гуцанов пред Bulgaria ON AIR.

Той отчете, че конфликтите са десетки в света и толкова много конфликти е нямало след края Втората световна война.

"Тези, които се отразяват брутално - единият военен конфликт в Иран и другият е в Черно море. Затова излязох с едно интервю. Брюкселската система едва сега се сети за този трети път и доставките от западен Китай през Черно море до Европа. В момента Ормузкият проток е в тежко състояние. Тези кораби, за да преминат от Далечният изток към Европа, изминават дълъг път. Всеки ден струва много средства", коментира гостът.

Когато се водят подобни преговори, тишината в определени сфери е много важна, за да се стигне до успех, изтъкна Гуцанов.

"Едно е сигурно - всеки ден умират хора, Европа става все по-тегава за живеене, все по-лошо място. Европа е в нашето сърце", коментира той.

Той напомни, че като министър е вдигнал минималната работна заплата.

"Г-жа Ефремова се справя доста успешно и ще бъда наложено Швейцарското правило", изрази мнение бившият социален министър.