Иран обвини САЩ за напрежението в Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че регионалните проблеми трябва да се решават чрез дипломация и обвини САЩ за нестабилността и напрежението в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
Арагчи обвини САЩ за нестабилността в региона
„Войната, която бе натрапена от САЩ и ционисткия режим (Израел – бел. ред.), заедно с икономическата блокада, представлява основният източник на нестабилност в нашия регион“, каза Арагчи, цитиран от Франс прес.
Иранският външен министър изрази тази позиция на обща пресконференция с руския си колега Сергей Лавров в Техеран.
Лавров осъди действията на Вашингтон и Тел Авив
Лавров пристигна днес в иранската столица, за да обсъди с Арагчи мерки за намаляване на напрежението в района на Залива, отбелязва ТАСС. Очаква се руският външен министър да се срещне и с президента на Ислямската република Масуд Пезешкиан.
Лавров заяви на днешната пресконференция, че благодарение на усилията на Москва в ООН са били предотвратени „опитите да се оправдаят незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел срещу Иран“. „Предоставихме възможно най-бързо хуманитарна помощ на приятелския ирански народ, доставихме необходимите на хората лекарства и медицински препарати, а също така редовно се осъществяват доставки на хранителни продукти“, отбеляза руският министър, цитиран от ТАСС.
Москва и Техеран обсъдиха конфликтите в Близкия изток
Лавров каза, че Москва и Техеран редовно обсъждат политически въпроси и си сътрудничат за решаването на регионалните проблеми. „Днес обсъдихме въпроси, свързани с Персийския залив, Кавказ, преговорите между Иран и САЩ, Украйна и други“, посочи руският външен министър.
Москва и Техеран смятат за недопустимо налагането на едностранни принудителни мерки, които противоречат на международното право, подчерта Лавров. Той отново заяви, че Русия е готова да съдейства за намирането на изход от кризата, която Лавров определи като „изкуствено създадена“.
Лавров отбеляза, че е нужно да се възобнови и диалогът за уреждане на вътрешнополитическата ситуация в Йемен.
Трябва „да се върнем към пътната карта, изготвена от Саудитска Арабия през 2023 г., която беше приемлива както за международно признатите власти в Аден, така и за движението „Ансар Аллах“ (официалното име на организацията на йеменските бунтовници хуси – бел. ред.)“, продължи Лавров.
Иран призова за прекратяване на войните в Палестина, Ливан и Йемен
Арагчи призова за възможно най-бързо прекратяване на конфликтите в Палестина, Ливан и Йемен.
Лавров добави, че в хода на днешните консултации е било постигнато съгласие и относно нуждата да се намали напрежението между между Афганистан и Пакистан.
Руски специалисти постепенно се завръщат в АЕЦ „Бушер“
Лавров съобщи също, че руските специалисти постепенно се завръщат в АЕЦ „Бушер“. Руската държавна корпорация „Росатом“ строи два нови енергоблока в иранската ядрена централа, но евакуира стотици свои служители, след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Ислямската република на 28 февруари тази година.
Лавров коментира и войната в Украйна
По думите на руския външен министър силите на Москва са поразявали единствено украинска инфраструктура, която се използва за „терористични актове срещу руски граждани“.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.