Иран обвини САЩ за напрежението в Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че регионалните проблеми трябва да се решават чрез дипломация и обвини САЩ за нестабилността и напрежението в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Арагчи обвини САЩ за нестабилността в региона

„Войната, която бе натрапена от САЩ и ционисткия режим (Израел – бел. ред.), заедно с икономическата блокада, представлява основният източник на нестабилност в нашия регион“, каза Арагчи, цитиран от Франс прес.

Иранският външен министър изрази тази позиция на обща пресконференция с руския си колега Сергей Лавров в Техеран.

Лавров осъди действията на Вашингтон и Тел Авив

Лавров пристигна днес в иранската столица, за да обсъди с Арагчи мерки за намаляване на напрежението в района на Залива, отбелязва ТАСС. Очаква се руският външен министър да се срещне и с президента на Ислямската република Масуд Пезешкиан.

Лавров заяви на днешната пресконференция, че благодарение на усилията на Москва в ООН са били предотвратени „опитите да се оправдаят незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел срещу Иран“. „Предоставихме възможно най-бързо хуманитарна помощ на приятелския ирански народ, доставихме необходимите на хората лекарства и медицински препарати, а също така редовно се осъществяват доставки на хранителни продукти“, отбеляза руският министър, цитиран от ТАСС.

Москва и Техеран обсъдиха конфликтите в Близкия изток

Лавров каза, че Москва и Техеран редовно обсъждат политически въпроси и си сътрудничат за решаването на регионалните проблеми. „Днес обсъдихме въпроси, свързани с Персийския залив, Кавказ, преговорите между Иран и САЩ, Украйна и други“, посочи руският външен министър.

Москва и Техеран смятат за недопустимо налагането на едностранни принудителни мерки, които противоречат на международното право, подчерта Лавров. Той отново заяви, че Русия е готова да съдейства за намирането на изход от кризата, която Лавров определи като „изкуствено създадена“.

Лавров отбеляза, че е нужно да се възобнови и диалогът за уреждане на вътрешнополитическата ситуация в Йемен.

Трябва „да се върнем към пътната карта, изготвена от Саудитска Арабия през 2023 г., която беше приемлива както за международно признатите власти в Аден, така и за движението „Ансар Аллах“ (официалното име на организацията на йеменските бунтовници хуси – бел. ред.)“, продължи Лавров.

Иран призова за прекратяване на войните в Палестина, Ливан и Йемен

Арагчи призова за възможно най-бързо прекратяване на конфликтите в Палестина, Ливан и Йемен.

Лавров добави, че в хода на днешните консултации е било постигнато съгласие и относно нуждата да се намали напрежението между между Афганистан и Пакистан.

Руски специалисти постепенно се завръщат в АЕЦ „Бушер“

Лавров съобщи също, че руските специалисти постепенно се завръщат в АЕЦ „Бушер“. Руската държавна корпорация „Росатом“ строи два нови енергоблока в иранската ядрена централа, но евакуира стотици свои служители, след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Ислямската република на 28 февруари тази година.

Лавров коментира и войната в Украйна

По думите на руския външен министър силите на Москва са поразявали единствено украинска инфраструктура, която се използва за „терористични актове срещу руски граждани“.