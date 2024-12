ЕЦБ ще изостави стратегията си от ерата на кризата, тъй като инфлацията пада

Европейската централна банка е готова да се откаже от фокуса си върху използването на най-новите икономически данни, за да определи дали да намали лихвените проценти, озвучавайки една от основните стратегии, използвани от определящите лихвите в еврозоната, за да овладеят най-лошия пристъп на инфлация в едно поколение.

Филип Лейн, главен икономист на ЕЦБ, каза пред „ The Economics Show with Soumaya Keynes“ на Financial Times , че решенията за паричната политика в даден момент в бъдещето трябва „да бъдат водени от предстоящи рискове, вместо да гледат назад“, след като централната банка е сигурна инфлацията беше на път да достигне средносрочната си цел от 2 процента.

Преди следпандемичния скок на инфлацията, ЕЦБ и други големи централни банки придадоха голямо значение на своите прогнози за това къде ще бъде инфлацията след две години, когато решаваха лихвените проценти.

Но неспособността им да забележат това покачване на цените на енергийните пазари – предизвикано от спънки във веригата за доставки и въздействието на войната в Украйна – ще остане около левите тарифни оператори, които се борят да запазят доверието си.



Сблъсъкът им с първия пристъп на постоянно висока инфлация от десетилетия накара централните банкери във Франкфурт и на други места да се съсредоточат по-малко върху своите прогнози и повече върху месечната инфлация и данните от проучванията, заедно с тримесечните данни за БВП.

Докато инфлацията в еврозоната спадна рязко от връх от 10,6 процента през октомври 2022 г. до 2,3 процента към ноември , краткосрочните данни продължават да имат по-голяма тежест от прогнозите на централната банка за това къде ще бъде инфлацията след две или три години сега.

Лейн подчерта в подкаста, че макар инфлацията да е спаднала близо до целта на ЕЦБ от 2 процента, „има още малко разстояние“. Инфлацията в услугите трябва да спадне допълнително, каза той.

След записването на подкаста Евростат съобщи, че годишната инфлация на услугите е спаднала до 3,9 процента и е малко по-мека от прогнозираното.

„Веднъж процесът на дезинфлация [е] завършен, тогава мисля, че паричната политика трябва да бъде по същество насочена към бъдещето и да сканира хоризонта за това кои са новите сътресения, които могат да доведат до по-малък или по-голям инфлационен натиск“, каза Лейн.

Тъй като ЕЦБ очаква да достигне целта си от 2% през 2025 г., това означава, че следващата година може да бъде точката, в която централната банка може да се върне към режима си от преди 2022 г.

ЕЦБ започва да обсъжда дали лихвите трябва да се понижат Свързани статии

„В някакъв момент ще направим прехода от това, че сме били водени от [] много важното предизвикателство за намаляване на инфлацията, към новото предизвикателство да поддържаме инфлацията [на] 2 процента на устойчива основа.“

Той отказа да коментира кога точно ще бъде тази точка, но каза, че през следващата година „ще има преход към по-устойчив квартал от 2 процента“.

Някои анализатори се надяват, че ЕЦБ ще започне да променя формулировката си относно бъдещата си позиция на следващата си политическа среща на 12 декември, когато се очаква да понижи основната си лихва по депозитите с още една четвърт процентен пункт до 3 процента - ниво като цяло все още се считат за ограничителни.

Лейн намекна, че ЕЦБ може да не изостави напълно фокуса си върху краткосрочните данни. Въпреки че „зависимостта от данни пада по приоритет“, новото предизвикателство ще бъде „оценка на входящите рискове“ на база „среща по среща“, каза той.

Гуверньорът на Централната банка на Италия, Фабио Панета, през ноември призова за прекратяване на подхода, основан на данни от среща по среща, като призова ЕЦБ да се ангажира с бъдещи намаления на лихвените проценти предварително, за да избегне изпадането отново в ерата на подравняването инфлация.

