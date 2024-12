От списание Vogue до изгнанието: Какво предстои за Асма ал-Асад?

През 2011 г. Vogue представи доста бляскаво на страниците си бившата първа дама на Сирия Асма ал-Асад. Списание Vogue я описа тогава като “енергична”, а обувките на г-жа Асад с червена подметка, запазена марка на Кристиан Лубутен, не останаха незабелязани.

Оттогава статията беше премахната от уебсайта на Vogue, след като беше широко критикувана за банализиране на режима и ролята на Асма в него. Заглавието му “Роза в пустинята“ загатва за надеждата на критиците на Сирия, че Асма някак си ще укроти съпруга си, който е следвал стъпките на бруталното управление на баща си.

