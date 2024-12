Пътнически самолет със 110 души се разби край казахстанския град Актау ВИДЕО

Пътнически самолет се разби близо до град Актау в Казахстан, предадоха руските информационни агенции в сряда, като се позоваха на министерството на извънредните ситуации на Казахстан.

Самолетът на Азербайджанските авиолинии е пътувал от Баку за Грозни в руската Чечня, но е бил пренасочен поради мъгла в Грозни, съобщиха информационните агенции.

Преди катастрофата самолетът е направил няколко кръга над летището. Самолетът е принадлежал на Азербайджанските авиолинии.

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.

Before that, the plane made several circles over the airport.