Руска пропаганда: Дядо Мраз взривява западния Дядо Коледа, носещ натовски ракети ВИДЕО

Русия пусна пропагандно видео, в което отбранителните системи на Москва взривяват Дядо Коледа и неговите елени.

Клипът, пуснат в проруските канали в Telegram, показва „западен“ Дядо Коледа, който лети над снежна Москва, докато носи кутия Кока Кола и пожелава на руските граждани Весела Коледа.

Той обаче носи и ракети в шейната си, които приличат на Trident, използвани от НАТО, или ICBM Minuteman III, както и други оръжия. Но след секунди той е взривен с празнична ракета, която оставя фойерверк след себе си.

🇷🇺 Russian Christmas and New Year's Greetings!

Russian Santa Claus (Father Frost) is overseeing the shooting down of NATO's Santa Claus who brings weapons.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/9OxPDO8uJw