Още един инцидент със самолет, машина на Air Canada се запали при кацане ВИДЕО

В Халифакс, Канада, част от самолет на Air Canada се запалва след твърдо кацане, летището е временно затворено, а пътниците са евакуирани, без пострадали, съобщиха от летището в профила си в Twitter, както и CBC News.

Полет 2259 на Air Canada, самолет от Сейнт Джонс, Нюфаундланд,, извърши твърдо кацане, след което част от него се запали.

Според пътниците по време на кацането самолетът започнал да се накланя наляво, което предизвикало силен удар и едно от крилата се плъзнало по пистата, предизвиквайки искри.

Очевидци съобщават, че са видели огън и дим от лявата страна на самолета.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn