25 години Путин на власт: Как бившият агент на КГБ обърна Русия с главата надолу

Борис Елцин си беше спечелил репутация на неочакваното - от това, да нареди танковете да атакуват бунтовния му парламент до дирижирането след алкохолно опиянение на военен оркестър в Германия. И все пак той запази една от най-големите си изненади за последно.

„Тръгвам си. Направих всичко, което можах“, каза президентът Елцин, изричайки думите си в телевизионно новогодишно обръщение през 1999 г., докато светът се подготвяше да празнува новото хилядолетие. Болният лидер на Русия все още имаше половин година от втория си мандат и никой не очакваше той да се оттегли преждевременно. „Защо да стоя на власт още шест месеца, когато страната има силен лидер, който може да бъде неин президент, човек, на когото почти всички руснаци възлагат надеждите си за бъдещето? Защо да стоя на пътя му?“ каза той.

