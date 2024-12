Над 45 хил. души са загинали в Газа от началото на войната

При израелската военна офанзива в ивицата Газа, започнала на 7 октомври миналата година, са убити най-малко 45 541 и ранени 108 338 палестинци, съобщи днес здравното министерство на палестинската територия, цитирано от Франс прес. Най-малко 27 палестинци са загинали през последните 24 часа, се казва в изявление на министерството, което е контролирано от палестинското ислямистко движение "Хамас".

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус призова за прекратяване на нападенията срещу болници в Газа, след като Израел нанесе удар по една от тях и нахлу в друга през последните няколко дни, предаде Ройтерс.

“Болниците в Газа отново се превърнаха в бойни полета и здравната система е под сериозна заплаха“, заяви генералният директор на СЗО в публикация в социалната мрежа Х и добави: “Повтаряме: спрете атаките срещу болниците. Хората в Газа се нуждаят от достъп до здравни грижи. Хуманитарните работници се нуждаят от достъп, за да предоставят здравна помощ. Необходимо е прекратяване на огъня!“

