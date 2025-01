Зеленски: Украйна ще подкрепи всички усилия за стабилизиране на Сирия

Украинският президент Володимир Зеленски получи доклад от министъра на външните работи Андрий Сибила и министъра на земеделието Виталий Ковал за техните дискусии в Дамаск, съобщи държавният глава в канала си в Telegram, предава Укринформ.

"Получих доклад от министъра на външните работи и министъра на аграрната политика на Украйна относно тяхното посещение в Сирия. Резултатите от преговорите в Дамаск, заедно със сигурността и икономическите перспективи. Украйна ще подкрепи всички усилия за стабилизиране на Сирия. Ще създадем програмата "Зърно от Украйна", за да си сътрудничим със сирийската администрация и всички заинтересовани партньори. Ще се ангажираме с европейците и Америка, за да осигурим максимална подкрепа", каза Зеленски.

This year, we can add more countries to our list of reliable partners, particularly Syria. We are preparing to restore diplomatic relations and cooperation in international organizations. I thank our intelligence for laying the security groundwork for these contacts.

