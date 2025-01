Зеленски: Надяваме се да постигнем справедлив мир през 2025 г.

Канада започна своето председателство на Г-7 и Украйна очаква с нетърпение установяването на справедлив мир през 2025 г. Зеленски отбеляза важната роля на Канада като активен съюзник в борбата за независимост на Украйна, съобщава UNN.

“Канадското председателство на Г-7 започна. И всички ние очакваме с нетърпение тази година – факта, че благодарение на нашата обща сила през 2025 г. ще успеем да постигнем стабилен и справедлив мир”, написа в социалната мрежа Х президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че Канада е един от най-активните съюзници на Украйна в борбата за независимост от началото на пълномащабното нахлуване в терористичната страна.

Така Украйна очаква, че през 2025 г., благодарение на съвместните усилия на страните от Г-7, ще бъде установен справедлив мир и Кремъл няма да спечели от войната.

Според Зеленски единството на водещите сили може да бъде ключът към нови решителни действия, които могат да променят хода на събитията и да защитят глобалната сигурност.

Today marks the beginning of Canada’s G7 Presidency. We are all placing great hope in this year – that together, in 2025, through our collective strength, we can achieve a stable and just peace.

Canada has been supporting Ukraine in its battle for independence since the…