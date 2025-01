Зеленски: Русия е загубила 38 000 войници в Курска област

Президентът Володимир Зеленски каза, че руските сили са претърпели значителни загуби за петмесечни боеве в района на Русия Курск.

“По време на Курската операция врагът вече е загубил 38 000 свои войници само в тази посока, като близо 15 000 от тези загуби са необратими“, добави Зеленски във вечерното си обръщение, разпространено в социалната мрежа Х.

Today marks exactly five months since the start of our actions in the Kursk region, and we continue to maintain a buffer zone on Russian territory, actively destroying their military potential there. During the Kursk operation, the enemy has already lost over 38,000 soldiers in… pic.twitter.com/aLWbrjZvxH