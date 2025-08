Хенри Кавил отказал да даде съвети на "новия Супермен" - Дейвид Коренсует

Този Супермен трябва да се справя напълно сам.

На премиерата на "Superman" в Лондон, звездата на филма Дейвид Коренсует разкри, че нито Хенри Кавил, нито Тайлър Хеклин — двама от актьорите, които преди него са играли ролята на Супермен — са му дали съвети, преди да влезе в обувките на героя.

"Имах удоволствието да си разменя писма с двама бивши Супермени — Хенри Кавил и Тайлър Хеклин. И двамата, по свой си начин, казаха: "Няма да ти давам съвети." И според мен това е много в духа на Супермен. Той не е човек, който налага мнение или поучава другите", сподели Коренсует, който е на 31 години. "На практика просто ми дадоха подкрепа и насърчение да се забавлявам с ролята — което също е типично по суперменски", допълни той.

Коренсует поясни, че въпреки отказа от конкретни насоки, и двамата актьори са били много позитивни и подкрепящи.

"Беше чудесно преживяване да си общуваме. Надявам се един ден да се срещнем и на живо — ще бъде страхотно да сме в една стая", споделя той.

Хенри Кавил изигра Кларк Кент/Супермен в „Man of Steel“ (2013 г.), „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016 г.) и „Justice League“ (2017 г.), а Тайлър Хеклин носи наметалото в сериала „Superman & Lois“ по The CW. Кавил дори се завърна за кратко в сцената след надписите на „Black Adam“ през 2022 г. и тогава официално потвърди, че отново ще играе Супермен. По-късно обаче беше отстранен от ролята, когато Warner Bros. и DC Studios обявиха, че Джеймс Гън и Питър Сафран поемат управлението на новата вселена.

Сега Коренсует е новият Супермен в първия филм от рестартирания DC свят на Джеймс Гън. До него застават Рейчъл Броснахан като Лоис Лейн, Николас Холт като Лекс Лутър и други.

В скорошно интервю режисьорът Джеймс Гън разкри защо ролята е отишла при Коренсует, а не при Холт, който също се явил на кастинг за Супермен.

"Той е страхотен актьор. Някои биха казали, че е по-добър от Дейвид в някои отношения, но просто не пасваше на ролята. Затова не я получи", каегоричен е той.

Гън добави, че Николас Холт е "по-сдържан актьор" и е имал чудесна химия с друга актриса за Лоис, която също била по-експресивна.

"Но Дейвид имаше по-добра химия с Рейчъл, защото тя е много контролирана, а той е по-свободен. Това създава различна енергия на екрана",

От своя страна, Коренсует призна пред Collider, че първоначално се поколебал дали изобщо да приеме ролята: „Не беше лесно решение. Напротив — изискваше много мислене, много разговори с най-близките ми хора. Трябваше да преценя дали си заслужава.Преди са ми казвали: "Това ще промени живота ти." И нищо не се е променяло. Все пак трябва да закусиш, трябва да си лягаш навреме. Бях скептичен. Но в крайна сметка се оказа приключение, което си струва да предприемеш. И риск, който си струва да поемеш.“

В отделно интервю за GQ, Гън коментира, че въпреки бюджета от 225 милиона долара, филмът „Superman“ не е чак толкова рисков, колкото някои твърдят.

"Има очаквания, разбира се. Но не е толкова драматично, колкото хората го изкарват. Те чуват някакви числа и си мислят, че филмът трябва да направи 700 милиона, за да бъде успешен — пълни глупости. Не е нужно да бъде чак такова събитие, каквото го представят", обяснява той, цитиран от New York Post.

