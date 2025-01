Европа трябва да се възползва от замразените резерви на Кремъл

Амбицията на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия срещу Украйна повиши очакванията за мирно споразумение и предизвика бурни дискусии сред съюзниците на САЩ за потенциални мироопазващи сили и гаранции за сигурността на Киев. Всичко това предполага, че Москва изобщо е заинтересована от сделка. Много по-малко се говори за възможностите на САЩ и Европа в по-вероятния случай, че Москва отхвърли мирната инициатива на Тръмп.

Определеният от Тръмп пратеник за Украйна Кийт Келог предположи, че отхвърлянето на мира от страна на Русия ще предизвика значително увеличаване на военната подкрепа за Украйна. Но Тръмп е бил по-двусмислен. Всъщност много от другите му съветници биха искали да премахнат или значително да намалят дела на САЩ в помощта за Украйна, който възлиза на около 45% от общата трансатлантическа помощ. Това пише в статия за Foreign Policy Адриан Каратницки, старши сътрудник в Атлантическия съвет, основател на Myrmidon Group и автор на Battleground Ukraine: From Independence to the War with Russia.

Нещо повече, близкото обкръжение на Тръмп - включително Елбридж Колби, номиниран от него за следващ заместник-министър на отбраната - би искало да осъществи завъртане към Азия, като окаже натиск върху европейските членове на НАТО да увеличат значително разходите си за отбрана и да поемат по-голямата част от тежестта за гарантиране на сигурността на Европа.

Императивът за значително увеличаване на европейските разходи за отбрана на фона на нарастващата заплаха от страна на Русия, съчетан с потенциално увеличаване на разходите за подкрепа на Украйна,, които и без това изпитват недостиг на средства. Прехвърлянето на социални разходи към военните бюджети би отворило вратата за значителна популистка съпротива.

Тези потенциално взривоопасни вътрешни конфликти, свързани с парите и бюджетите, са добре познати в Кремъл - и те ще бъдат още една причина Русия да се противопостави на мирно споразумение. От гледна точка на Русия, всичко, което трябва да направи, е да продължи войната и да изчака западното финансиране на Украйна да се размине.

Едно от ясните решения за компенсиране на дълбокото намаляване на финансовата подкрепа от САЩ се крие в замразените руски резерви в твърда валута на стойност около 300 млрд. долара, държани в западни банки, по-голямата част от които се държат от европейски финансови институции. От февруари 2022 г. насам Съединените щати са предоставили над 110 млрд. долара военна и хуманитарна помощ на Украйна, а европейските държави са осигурили над 130 млрд. долара за сигурност и финансова помощ.

Ако администрацията на Тръмп значително ограничи помощта за Украйна, замразените активи на стойност 300 млрд. долара ще могат да заместят разходите на САЩ за приблизително шест или седем години. Досега европейските и американските лидери не желаеха да се възползват от този ресурс. Най-близко до това беше решението на страните от Г-7 да използват лихвите, генерирани от тези резерви в твърда валута, като обезпечение за заеми в размер на 50 млрд. долара за Украйна.

Но натискът от страна на бъдещата администрация на Тръмп може да подтикне Европа към решителната стъпка за конфискуване на тези резерви. В интервю от миналата година номинираният от Тръмп за министър на финансите Скот Бесент заяви, че според него руските резерви в твърда валута, притежавани от Запада, в крайна сметка ще бъдат използвани срещу Русия. Противопоставяйки се на критиците, които се притесняват от възможните рискове, свързани с изземването на тези руски активи, Бесент предположи, че подобна стъпка няма да повлияе драматично на стабилността на еврото или долара, макар да призна тенденцията към постепенна дедоларизация на световната икономика.

Всъщност самата идея за използване на собствените ресурси на Русия срещу нея е много Тръмпска идея, която повтаря твърдението му от 2016 г., че ще накара Мексико да плати за изграждането на стена между границата на САЩ и Мексико, за да предотврати нелегалните преминавания. И като се има предвид транзакционният характер на външната политика на Тръмп, може да се предвидят преговори около споделянето на тежестта и разполагането на ресурси, които да компенсират намалената подкрепа на САЩ за Украйна.

В продължение на почти три години - въпреки призивите на такива уважавани американски гласове като Робърт Зелик, Лари Съмърс и Филип Зеликов - западните лидери се съпротивляваха да се обърнат към този ниско висящ плод, за да помогнат за финансирането на войната в Украйна.

Но днес, на фона на нарастващия императив за търсене на нови ресурси за подкрепа на украинската икономика и отбрана, конфискацията и използването на замразените руски активи на стойност 300 млрд. долара вероятно ще се превърне в примамлива възможност както за Европа, така и за САЩ. Тя може ясно да бъде оправдана в рамките на доктрината за контрамерки срещу императивното нарушаване на международните норми от страна на Русия.

На 10 декември Валери Урбан - ръководителят на Euroclear, белгийската финансова институция, която държи около две трети от 300-те милиарда долара в руски активи - призна в интервю за Bloomberg, че администрацията на Тръмп „ще върне отново на масата някаква дискусия [за конфискуване на руски активи]“.

Новият ръководител на външната политика на Европейския съюз, Кая Калас, също призова за използване на тези руски средства за подпомагане на Украйна. В неотдавнашен доклад на Financial Times се цитира остър дебат между германския канцлер Олаф Шолц и полския президент Анджей Дуда, като първият е против, а вторият подкрепя конфискацията.

Критиците на конфискацията на активи, включително висши служители в Министерството на финансите на САЩ и европейските финансови министерства, също се позовават на страха от отслабване на американския долар и други западни валути. На тези основателни опасения трябва да се отговори.

Централно място в тези опасения заема начинът, по който Китай може да реагира. Пекин държи повече от 3 трилиона долара резерви в твърда валута, от които 58% са в щатски долари, а по-голямата част от останалото е в евро, паунди и йени. Ако Китай бързо се откаже от тези резерви, това би могло да отслаби няколко западни валути и държавни облигации. Но както твърдят привържениците на конфискацията, войната на Русия е уникално сериозна заплаха за реда след Втората световна война - и е едва вторият случай от 1948 г. насам на непровокирано военно нахлуване и открито анексиране на територията на държава - членка на ООН. Единственият друг случай на такова нагло нарушение на Устава на ООН - нарушение, което в крайна сметка беше отменено - беше нахлуването на Ирак и анексирането на Кувейт през 1990 г.; част от отговора на САЩ на тази агресия беше конфискуването на активите на Багдад в твърда валута. (През 1981 г. израелският Кнесет противоречиво гласува за разширяване на израелската юрисдикция върху Голанските възвишения, сирийска територия, но не обяви официално анексирането на тази територия; това действие освен това беше предприето в отговор на продължаващите нападения срещу Израел.)

Конфискацията на валутни резерви ще остане рядък случай, ако бъде поставена в зависимост от специфични и редки условия: първо, обектът на такива санкции да е започнал военна агресия срещу и да е окупирал територията на държава - членка на ООН; второ, войната срещу друга суверенна държава да е започнала без военна агресия от страна на атакуваната държава; и трето, тя официално да е анексирала тази територия, пише още Foreign Policy.

Ако конфискацията на чуждестранните активи на дадена държава трябва да отговаря на тези строги условия, то руският случай не би имал преки последици в случай на китайско нападение срещу Тайван, който през 1971 г. загуби правната си защита като държава - членка на ООН. В същото време конфискуването на тези активи в отговор на руската агресия би било мощно възпиращо средство срещу използването на военна сила за промяна на международно признати граници.

Положителният ефект от подобно действие на общността на демократичните нации би надхвърлил приноса им за поддържане на международните правила за движение. Те също така биха демонстрирали на Русия, че Съединените щати и Европа разполагат с ресурси за устойчив дългосрочен ангажимент към защитата на Украйна. Използването на тези средства - или дори правдоподобната заплаха за това - може да промени правилата на играта, особено сега.

Икономиката на Русия е в затруднено положение, инфлацията се покачва, а държавните резерви намаляват. Способността на Русия да се конкурира в условията на строги санкции, които ограничават достъпа на страната до нови технологии, както и недостигът на работна ръка в резултат на войната в Украйна и бягството на квалифицирани млади мъже от Русия, започват да се отразяват негативно.

Едно мощно послание от страна на САЩ и Европа, с което те да покажат, че мобилизират необходимите ресурси в подкрепа на дългосрочната съпротива на Украйна, би дало ясно да се разбере на членовете на руския елит, че тяхната разрушителна война ще осигури по-нататъшни огромни загуби на руски живот и ще остави страната далеч назад в икономическо отношение - в критичен момент, когато новата технологична революция, основана на изкуствения интелект, набира скорост.

За да бъде ефективно мотивирането на Кремъл да прекрати войната, използването на руски активи за финансиране на украинската армия трябва да бъде съчетано с други мерки. Те включват преди всичко премахването (или заплахата за това) на строгите западни ограничения върху способността на Украйна да воюва, което най-накрая да ѝ даде възможност да нанася удари дълбоко в Русия, така както Русия нанася удари дълбоко в Украйна. Това трябва да включва способността да се наруши руската електропреносна мрежа в Москва и Санкт Петербург, което още повече ще накара руския елит да се убеди, че войната е свързана с високи разходи.

Подобен координиран и консолидиран подход на Запада би укрепил значително позициите на администрацията на Тръмп в търсенето на дипломатическо решение, което да запази националната сигурност и суверенитета на Украйна.

