Застреляха политик на улицата в тайландската столица Банкок

До известен храм в историческия кралски квартал на Банкок се вижда мъж, който паркира мотоциклета си, сваля каската си, така че лицето му да се вижда ясно, и спокойно пресича пътя, показват видеозаписи. Няколко минути по-късно се чуват изстрели и мъж пада на земята.

Убиецът се връща бързо към мотора си и потегля.

Жертвата е Лим Кимия, 73-годишен бивш парламентарист от основната камбоджанска опозиционна партия CNRP, която беше забранена през 2017 г. Той е бил улучен в гърдите с два куршума, според тайландската полиция. Кимия току-що беше пристигнал в Банкок със съпругата си с автобус от Камбоджа, съобщава BBC.

Органите на реда са се опитали да реанимират мъжа, но секунди по-късно са констатирали смъртта му.

“Той беше смел, с независим ум“, каза Моновития Кем, дъщеря на лидера на CNRP Кем Соха, пред BBC и добави, че никой, освен камдбоджанската държава, не би искал да го убие.

Лим Кимия имаше двойно камбоджанско и френско гражданство, но избра да остане в Камбоджа дори след като партията му беше забранена. Партията CNRP, Партията на националното спасение на Камбоджа, беше обединение на две предишни опозиционни партии и през 2013 г. беше близо до победата над партията на Хун Сен, самозваният “силен човек“, който управлява Камбоджа близо 40 години, преди да предаде властта на сина си Хун Мане през 2023 г.

След призива си на изборите през 2013 г. Хун Сен обвини CNRP в предателство, закривайки я и подлагайки нейните членове на правен и други форми на тормоз. През 2023 г. Кем Соха, който вече е прекарал шест години под домашен арест, беше осъден на 27 години затвор.

Говорейки пред AFP тази вечер за убийството на бившия камбоджански опозиционен депутат Лим Кимия в Тайланд:

„Тази нагла стрелба по бивш депутат от CNRP по улиците на Банкок има всички белези на политическо убийство и изглежда значителна ескалация в използването на транснационални репресии. Френското правителство трябва агресивно да търси справедливост за своя гражданин, Лим Кимия и да окаже натиск върху правителството на Тайланд да разследва ефективно и задълбочено това убийство, независимо къде води пътят”, казва Фил Робертсън, правозащитник и трудов активист, работещ предимно в Югоизточна Азия.

