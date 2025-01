Хитлер беше комунист, но го ребрандираха като крайно десен: Мъск разговаря с лидерката на AfD

Адолф Хитлер беше комунист и "най-големият успех" на следвоенните години беше да го ребрандират като крайнодесен. Това заяви в разговор с мултимилиардерът Илон Мъск лидерката на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) Алис Вайдел. Тя каза още, че разликата между нейната партия и нацистите е, че AfD е „консервативна либертарианска“ сила и преследва „пълната противоположност“ на тоталитарната икономическа програма на Третия райх.

Вайдел също определи партията си като „единствен защитник“ на евреите в Германия, твърдейки, че основните партии в страната са накарали много от тях да избягат, като са позволили на „милиони хора в … да извършат хиляди престъпления по нашите улици“.

Разрастващият се политически роман между Мъск и AfD се превърна в един от доминиращите въпроси на кампанията за изборите за Бундестаг следващия месец.

Докато утвърдените партии твърдят, че AfD е дясна екстремистка опасност за либералната демокрация, Мъск, съюзник на Доналд Тръмп, многократно я издигна през последните седмици като последната надежда на Германия.

В неофициална дискусия с Вайдел в социалната мрежа X, Мъск каза, че няма „нищо възмутително“ в AfD и че тя представлява „само здрав разум“.

„Хората трябва да застанат зад AfD, в противен случай нещата ще се влошат много в Германия“, заяви собственикът на Tesla и добави, че страната изглежда е била „заразена от вируса на будния ум“.

Набезите на Мъск в изборите в Германия – които включват наричането на канцлера Олаф Шолц „некомпетентен глупак“ и Франк-Валтер Щайнмайер „антидемократичен тиранин“ – бяха остро осъдени от другите партии в Бундестага.

Администрацията на германския парламент започна разследване дали решението на Мъск да даде на Вайдел приятелски платформа в X нарушава законите за чужда намеса. Тя е кандидатът на AfD за канцлер.

Проучване на YouGov, публикувано в сряда, установи, че докато 68% от германците смятат, че Мъск не познава достатъчно тяхната политика, за да има квалифицирано мнение, 59% от тях очакват неговото одобрение да даде тласък на AfD на изборите.

И все пак остава да се види дали неговият сърдечен обмен с Вайдел, който изглежда е бил подтикнат от млада влиятелна фигура, подкрепяща AfD, наречена Наоми Сейб, ще доведе до голяма промяна.

Only 5 days to go: On January 9th at 1pm EST, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X.

Nur noch 5 Tage! Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X statt. pic.twitter.com/GnaIgSh3Dq