Китай ще пусне изтребител от шесто поколение преди САЩ

Откакто военновъздушните сили на китайската народноосвободителна армия пуснаха в експлоатация изтребителя от пето поколение J-20 през февруари 2017 г., което направи Китай едва втората страна в света, която въвежда в експлоатация местен стелт изтребител, все повече се повдигат въпроси относно силата на страната позиция да се конкурира със Съединените щати в шестото поколение изтребителна авиация. Признаците на загриженост от страна на Съединените щати ще продължат да нарастват през 2020 г., тъй като програмата J-20 напредва над очакванията, както по отношение на мащаба, в който е произведена, така и по отношение на сложността на характеристиките, които демонстрира, докато конкурентът на американския F-35 боецът продължи да бъде затънал в широк кръг от въпроси, които предизвикаха остри критики както от военни служители, така и от законодатели, пише MWM.

Ръководителят на въздушното бойно командване на САЩ генерал Марк Кели предупреди през септември 2022 г., че Китай е в добра позиция да започне да разполага с изтребители от шесто поколение преди Съединените щати, заявявайки: „Не мога да ви кажа днес какво се случва в Китай, освен че те планират своите 20-ти национален партиен конгрес [през октомври]. Но мога да ви кажа какво не се случва. Те не водят дебат относно уместността на господството във въздуха от шест поколения. И мога също така да ви кажа, че са на път.”

През тази година все повече се повдигаха въпроси относно достъпността на американския изтребител от шесто поколение Next Generation Air Dominance (NGAD) и в резултат на това амбициите за програмата смекчиха , докато секретарят на ВВС Франк Кендъл призна, че предишното му твърдение, че програмата е навлязла в забележителната фаза на инженеринг, производство и развитие не беше точна.

Изданието пише още, че военновъздушните сили на САЩ през 2024 г. започнаха сериозно да преоценяват дали ще продължат с разработването на NGAD или ще потърсят по-евтина алтернатива, като например по-лек изтребител с по-малък обсег от шесто поколение или дори безпилотни алтернативи. Въпреки че те биха могли да осигурят безпилотно противодействие на собствените програми на Китай от шесто поколение, те няма да осигурят средство за ангажиране на китайския флот на равностойно ниво. Коментирайки перспективите на Америка да може да се конкурира с Китай в разработването на изтребител от шесто поколение, водещ експерт по китайски програми за изтребители от следващо поколение и автор на книгата China's Stealth Fighter: The J-20 'Mighty Dragon' and the Growing Challenge to Western Air Dominance, Ейбрахам Ейбрамс, даде представа за основните фактори, които ще оформят конкуренцията.

„Оценка на представянето на китайския и американския отбранителен сектор през последните десетилетия показва, че все още е много вероятно Китай да пусне изтребител от шесто поколение значително по-рано, отколкото Съединените щати могат“, отбеляза Ейбрамс, отбелязвайки: „Сравнение на Графикът за развитие на китайския изтребител J-20 от пето поколение с неговите американски съперници F-22 и F-35 предоставя забележителни показатели за това. По-специално, той подчерта факта, че J-20 се премести от първия демонстрационен полет към фронтовата служба само за шест години, където на F-35 и F-22 бяха необходими петнадесет до шестнадесет години, което показа, че Китай може да разработи нови поколения бойци за части от времето, което Америка би могла.

„За надпреварата за разработване на по-способен изтребител от шесто поколение, технологичните и индустриални позиции на Китай спрямо Съединените щати бяха значително по-благоприятни, отколкото в ерата на петото поколение“, отбеляза Ейбрамс, като заключи, че „има значителни основания за безпокойство че Китай спокойно може да спечели състезанието от шесто поколение, особено по отношение на скоростта, с която може да въведе самолети в експлоатация. Експертът подчерта, че надеждите в Съединените щати, че използването на усъвършенствани цифрови технологии за сглобяване и тестване се очаква значително да ускорят развитието на NGAD и да намалят разходите, стойността на тези технологии беше призната от секретаря Кендъл за „прекалено рекламирана“. Тъй като на F-35 са били необходими повече от 15 години между навлизането в неговата фаза на проектиране, производство и разработка и влизането в експлоатация, Ейбрамс отбеляза, че фактът, че изтребителят NGAD е потвърден през 2022 г., че не е влязъл в тази фаза, показва, че той може да не влезе в експлоатация, докато втората половина на 2030-те години, предполагайки, че следва подобна времева линия на развитие като своя предшественик. Представянето на Китай на два летящи технологични демонстратора от шесто поколение през декември 2024 г., без да са предприети подобни стъпки от Съединените щати, послужи за привличане на все по-голямо внимание към това, което изглежда е новопоявилата се китайска водеща роля в тази област.

