Нацисткият поздрав на Мъск ядоса Европа, студенти в Италия "го обесиха"

Жестът на Илон Мъск, който мнозина определиха като нацистки поздрав, разгневи Европа, като някои го осъдиха като злонамерена провокация или проява на солидарност към крайнодесни групи.

Мишел Фридман, виден германо-френски публицист и бивш заместник-председател на Централния съвет на евреите в Германия, описа действията на Мъск като позор и каза, че е показал, че „опасна точка за целия свободен свят” беше достигната.

Фридман, който произхожда от семейство на полски евреи, каза пред всекидневника Tagesspiegel, че е бил шокиран, докато е гледал церемонията на живо по телевизията. Той добавя, че що се отнася до него, Мъск недвусмислено е изпълнил нацисткия „ Хайл Хитлер” поздрав, въпреки опитите му да омаловажи действията си.

Шарлот Кноблох, президент на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария, описа жеста като „силно дразнещ“. Но, по думите й, това не е толкова значимо, колкото неотдавнашните опити на Мъск да се намеси в германската политика. Той подкрепи крайнодясната Алтернатива за Германия преди федералните избори следващия месец.

Мъск направи жеста докато говори на сцената преди пристигането на Тръмп в Capital One арена във Вашингтон в понеделник. Той сърдечно благодари на поддръжниците на Тръмп, преди да постави дясната си ръка на сърцето си и да я протегне с рязко и бързо движение нагоре. След това той се обърна и повтори жеста в другата посока, казвайки: „Сърцето ми е с теб“.

Милиардерът технологичен предприемач, който ръководи отдела на Тръмп за ефективността на правителството, по-късно отговори на критиките за поведението му в X, пишейки: „Честно казано, те се нуждаят от по-добри мръсни трикове. Атаката „всички са хитлеристи“ е толкова скучна".

Съдия от Берлин, Кай-Уве Хербст, каза пред Berliner Zeitung, че умишлено диагонално вдигане на дясната ръка във въздуха е достатъчно доказателство, за да се повдигне обвинение срещу някого според германското законодателство. Но отбеляза, че също така ще бъде необходимо да се докаже злонамерено намерение и че засегнатото лице е знаело, че това е хитлеристки поздрав.

Хербст, който се е занимавал с безброй случаи на хора, използващи нацисткия поздрав, каза: „Понякога това са пияни футболни хулигани, понякога пропалестински демонстранти, които искат да провокират.“

По думите му случаите, които най-често е разглеждал, са били с намерение да провокират, а не да разпространяват нацистка идеология.

Бенедикт Мик, експерт по наказателно право, каза, че определянето дали поздравът е бил предназначен като неонацистки жест „ще зависи от цялостния контекст“.

Лигата за борба с клеветата на САЩ заяви, че жестът на Мъск не е бил нацистки поздрав. Вместо това се казва, че Мъск е „направил неудобен жест в момент на ентусиазъм“.

Други в Германия призоваха за предпазливост, докато коментаторите спореха дали жестът и приликата му с нацистки поздрав са умишлени или не.

Ленц Якобсен, журналист, пише в Die Zeit в статия със заглавие „Поздравът на Хитлер си е поздрав на Хитлер“:

Мириам Холщайн, главният репортер на списание Stern, написа в X, че поздравът е разсейване от други спорни въпроси, свързани с Мъск.

„Съжалявам, това няма начин да е хитлеристки поздрав и никога не е било замислено като такова“, написа тя. „Спрете с глупостите. Има достатъчно реални неща, за които човек може да критикува Мъск.”

Фридман призова Мъск да прояви политическа отговорност. „Беше ли движението на ръката израз на политическата му идентичност?“ – попита той.

Почти цялото семейство на Фридман е загинало в нацисткия лагер на смъртта Аушвиц-Биркенау, чиято 80-годишнина от освобождаването е в неделя. Само родителите на Фридман и неговата баба са спасени, благодарение на предприемача от Оскар Шиндлер.

Студенти, протестиращи срещу екстремизма на Илон Мъск, обесиха негово чучело на Пиацале Лорето в Милано, имитирайки обесването на трупа на италианския фашистки диктатор Бенито Мусолини на същия площад през 1945 г.

Както съобщава италианската агенция ANSA, протестиращите принадлежат към ляв колектив, известен като Cambiare Rotta или Промяна на курса.

Групата, която се идентифицира като комунистическа, публикува изображение на чучелото в социалните медии, като написа: „Винаги има място на Пиацале Лорето, Илон“.

"C'é sempre posto a piazzale Loreto, Elon...". É la frase che accompagna il post del collettivo di studenti Cambiare rotta, in cui compare la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano. #ANSA https://t.co/DDs618CXCT pic.twitter.com/JQoIvWhbMg