Интернетът откачи: Отправи ли Мъск нацистки поздрав? ВИДЕО

Появата на Илон Мъск на митинга на Доналд Тръмп след стъпването му в длъжност привлече значително внимание онлайн заради жестът, който технологичният милиардер направи.

Докато благодари на поддръжниците си за приноса за победата на Тръмп, Мъск постави дясната си ръка върху сърцето си и след това да изпъна същата ръка във въздуха право пред себе си. След това повтори жеста към публиката зад него.

„Сърцето ми е с вас. Благодарение на вас бъдещето на цивилизацията е осигурено“, каза той.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION.

A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn