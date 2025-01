Екоактивисти прекъснаха представление със Сигорни Уивър в Лондон

Двама протестиращи от екодвижението „Just Stop Oil“ прекъснаха представление на "Бурята" от Уилям Шекспир с участието на Сигорни Уивър в лондонския Уест Енд.

Мъж и жена от групата за екологична кампания се качиха на сцената в Theatre Royal Drury Lane с викове "Ще трябва да спрем шоуто, дами и господа, съжаляваме", изстреляха конфети и разпънаха оранжев транспарант с надпис: "Над 1,5 градуса е глобално корабокрушение". Това е намек към сюжета на "Бурята" на Шекспир, тъй като става дума за потъващ кораб. И разбира се в отговор на последните твърдения, че годишната глобална температура се е повишила над международно договорената цел от 1,5 градуса за първи път през 2024 година, предаде кореспондентът на БНР.

Холивудската актриса Сигорни Уивър, която седеше на стол на сцената, беше изведена от персонала на театъра. Видео, споделено от „Just Stop Oil“, показва как протестиращите са посрещнати с освирквания от публиката, но също така и с овации от някои, преди да бъдат изведени от сцената след по-малко от минута.

През последните години „Just Stop Oil“ проведе редица нестандартни акции, включващи Националната галерия, Уестминстърското абатство и Стоунхендж.

🚨 BREAKING: THE TEMPEST WEST END PERFORMANCE DISRUPTED

🎭 2 Just Stop Oil supporters climbed onto the stage, stopping a performance starring legendary actor Sigourney Weaver.

🖋️ 1.5 degrees is a global shipwreck. Sign up for action this April: https://t.co/guLYY5sk5C

Video… pic.twitter.com/2BIxCVT4lO