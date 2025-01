Роман Абрамович е обвинен в укриване на милиони чрез схема за яхти

Руският олигарх Роман Абрамович е спестил милиони евро чрез схема, която лъжливо класифицира пет от суперяхтите му като търговски кораби, установи разследване. Стратегията, разработена от неговата мрежа, позволи на милиардера да избегне плащането на ДДС в европейски страни, където неговите лодки получават услуги като зареждане с гориво.

Частните кораби подлежат на данък върху продажбите, който обикновено се налага от около 20% от членовете на ЕС. Въпреки това, пет от суперяхтите на Абрамович - включително The Eclipse, която на определен етап беше най-голямата в света - заобиколиха изискването между 2005 и 2012 г., като твърдяха, че се отдават на клиенти.

Съвместно разследване на BBC, Guardian и Бюрото за разследваща журналистика разкри, че това всъщност не се е случило.

Лодките са били наети и управлявани от Blue Ocean Yacht Management, базирана в Кипър компания, контролирана от Абрамович. След това тази фирма ги отдава под наем на “клиенти“. Изтекли файлове от Кипър показват, че всички клиенти са регистрирани на Британските Вирджински острови компании, собственост на самия Абрамович, съобщава Euronews.

В изявление адвокатите на руския милиардер казаха, че той винаги е търсил и действал в съответствие с експертни данъчни и правни съвети. Те допълниха, че клиентът им не е знаел за схемата и отрекоха да носят лична отговорност.

