Селена Гомес рони сълзи за арестуваните мигранти в САЩ, призоваха да депортират и нея ВИДЕО

„Граничният цар“ на Доналд Тръмп яростно защити стремежа на администрацията за депортиране на незаконни мигранти, след като певицата и актриса Селена Гомес публикува видеоклип, в който плаче неконтролируемо.

„Целият ми народ е атакуван, както и децата“, заяви тя, плачейки.

Звездата, която има мексикански корени, ридаеше неудържимо пред камерата, добавяйки:

Тя озаглави видеоклипа си с „Съжалявам“ заедно с емотикони с мексиканско знаме.

Но Том Хоман, отговаряйки на Гомес и други с подобни коментари, каза пред Fox News:

След завръщането си като президент Тръмп нареди масови арести на имиграцията в цялата страна с 956 ареста в неделя, според имиграционните и митнически служби (ICE).

Гомес изтри оригиналния си видеоклип в Instagram, но се върна в социалните медии, за да отговори на критиците си, като написа: „Очевидно не е добре да проявяваш съпричастност към хората“. По-късно тя премахна и това съобщение.

