Вицепрезидентът Джей Ди Ванс в спор с водеща за мигрантите ВИДЕО

В първото си интервю от встъпването си в длъжност, дадено през уикенда, вицепрезидентът Джей Ди Ванс защити вълната от изпълнителни заповеди на президента Доналд Тръмп, неговите помилвания на стотици обвиняеми от 6 януари и агресивните усилия на новата администрация да депортира имигранти без документи.

Ванс отхвърли опасенията, че Белият дом не дава приоритет на икономическите страхове на САЩ и твърди, че спирането на националната програма за прием на бежанци е оправдано.

Ето някои от акцентите в широкообхватното му интервю, дадено пред Маргарет Бренан за “Face the Nation”, излъчено от CBS news.

Безспорно един от акцентите на интервюто беше спорът между вицепрезидента и водещата по темата за непроверени нелегални имигранти и бежанци. Бренан попита Ванс какво мисли за заповедите на Тръмп за поставяне на пауза на операциите по презаселване на бежанци, като същевременно изисква засилена проверка на молбите за визи.

Тя изрично попита дали той стои зад предишните си коментари, че САЩ не трябва да “изоставят всеки, който е надлежно проверен“.

Vice President JD Vance previously said those who committed violence during on Jan. 6 "shouldn't be pardoned," but he defended in a "Face The Nation" interview the 1,500 pardons President Trump issued last week, which included the most violent offenders. https://t.co/cVPDOoYbbB

“Е, Маргарет, не съм съгласен, че всички тези имигранти или всички тези бежанци са били правилно проверени“, каза Ванс и продължи: “Всъщност знаем, че има случаи на хора, за които се твърди, че са били надлежно проверени и след това буквално са планирали терористични атаки в нашата страна. Това се случи по време на кампанията, ако си спомняте. Така че, очевидно, не всички от тези чужди граждани са били проверени."

Водещата притисна Ванс дали остава зад изказванията си, докато процесите на презаселване на десетки хиляди афганистански бежанци остават в неизвестност поради изпълнителната заповед.

Ванс отговори: “Моята основна грижа като вицепрезидент, Маргарет, е да се грижа за американския народ…“

“Така че не“, каза Бренан.

“И сега, когато знаем, че имаме проблеми с проверката на много от тези програми за бежанци, ние абсолютно не можем да пуснем хиляди непроверени хора в нашата страна. Това не е добре“, продължи Ванс.

“Тези хора са проверени“, настоя Бренан.

Вицепрезидентът Ванс спомена скорошен пример за афганистански гражданин в Оклахома, който беше обвинен в планиране на терористична атака през октомври. Първоначално той дойде в страната през септември 2021 г. след изтеглянето на Съединените щати от Афганистан и премина през множество процеси на проверка.

“Не искам децата ми да споделят квартал с хора, които не са надлежно проверени”, бяха думите на Ванс.

“Не. И това беше много особен случай“, каза Бренан. “Не беше ясно дали е бил радикализиран, когато дойде тук или докато живееше тук, но…“

“Наистина не ме интересува, Маргарет“, отвърна Ванс и категорично заяви: “Не искам този човек в моята страна и мисля, че повечето американци са съгласни с мен”.

