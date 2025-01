Рюте и новият US министър на отбраната ще работят за за увеличаване на военните разходи

Двамата проведоха разговор по належащи теми

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведе телефонен разговор с новият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Двамата са обсъдили увеличаване на разходите за отбрана, предаде Ройтерс.

“За да възпираме и защитаваме, трябва да останем силни, обединени и готови - и това е, което #НАТО прави всеки ден, написа в Х генералният секретар на НАТО.

“Очакваме с нетърпение да работим с вас за по-нататъшно увеличаване на разходите за отбрана и отбранителното производство за силен съюз”, написа още Рюте.

