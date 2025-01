Изтребител F-35 се разби в Аляска, пилотъ по чудо оцеля ВИДЕО

Изтребител F-35 се е разбил във военновъздушната база Eielson близо до Феърбанкс в Аляска, според свидетели и служители на базата. Пилотът е катапултирал преди катастрофата и е откаран в болница за преглед, съобщават американските медии.

Катастрофата е станала в 12.49 часа. местно време във вторник, когато самолетът падна в оградата на военната база. Работник в базата е заснел катастрофата и последвалата експлозия.

Eielson AFB е приблизително на 20 мили югоизточно от Феърбанкс.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk