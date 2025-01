Фатален сблъсък във въздуха между пътнически самолет и хеликоптер на американската армия над Вашингтон ВИДЕО

Пътнически самолет и военен хеликоптер се сблъскаха близо до националното летище Рейгън край Вашингтон късно в сряда, съобщиха от Федералната авиационна администрация на САЩ, цитирани от Financial Times.

Регионалният полет, изпълняван от American Airlines, е тръгнал от Уичита, Канзас.

Полицейското управление на Вашингтон каза в социалната мрежа X, че „в ход е операция по издирване и спасяване на различни агенции“ в река Потомак, докато първите респонденти търсят оцелели.

Playback from official Air Traffic Control radar sources. Shared to me anonymously.

The CA is “Collision Alert” which is not imminent collision, rather a tool used to bring extra attention from the Air Traffic Controllers. pic.twitter.com/yeXgIAcQWJ