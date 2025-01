Трансджендър пилот и хеликоптер с мисия... Вълна от конспирации след катастрофата в САЩ

Все още около катастрофата между хеликоптера Black Hawk и полет 5342 на American Airlines, в която загинаха 64 души и трима военни, има повече въпроси, отколкото отговори. А това непременно води до появата на конспиративни теории онлайн.

Обреченият хеликоптер е репетирал маршрута за евакуация на Тръмп до ядрен бункер преди смъртоносната си катастрофа, твърдят онлайн детективи. Други пък заявиха - един от пилотите е трансджендър жена, подозирайки, че може да става въпрос за терористичен акт, въпреки че за тази версия няма доказателства.

"В самолета е имало четиричленен екипаж и 60 пътници, докато хеликоптерът е превозвал трима войници по време на нощно учение „в стандартен коридор за непрекъснатост на правителствената мисия“, съобщи Пийт Хегсет, министър на отбраната на Тръмп. „Военните вършат опасни неща. Прави рутинни неща редовно. За съжаление снощи беше допусната грешка."

И така, теоретиците на конспирацията се втурнаха към социалните медии, за да хвърлят непотвърдена вина върху правителството на САЩ, предполагайки, че сблъсъкът трябва да е бил умишлен, защото „военните хеликоптери не се врязват ей така в самолети“.

После се появи и теорията, че трансджендър жена е управлявала хеликоптера. Това, което е ясно, е, че войниците в хеликоптера са били двама мъже и една жена. Докато мъжете вече са идентифицирани (Андрю Ийв и Райън О'Хара) то самоличността на жената пилот все още не е ясна. Така се появи версията, че става дума за трансджендър старши пилот на име Джо Елис. Според версията, тя е служила в Националната гвардия на Вирджиния в продължение на 15 години. Елис е била известна в социалните мрежи с радикални изявления срещу Доналд Тръмп, което доведе и до продължение на конспирацията - че може би става дума за терористичен акт, подтикнат от решението на Тръмп да забрани на трансексуалните войници да се включват в армията.

