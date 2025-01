Съдят свещеник, оскубнал коса от тийнейджърка, за да я ползва като...конец за зъби

Католически свещеник от Мичиган, известен с подкаста си за екзорсизъм, е обвинен в нападение, след като изтръгнал коса от главата на 13-годишно момиче и я използвал като конец за зъби.

Отец Карлос Мартинс от Детройт, водещ на подкаста "The Exorcist Files" и автор на книга със същото заглавие, бе обвинен в лека телесна повреда в щата Илинойс заради инцидента, който се е случил на 25 ноември 2024 година.

Според прокурорите в окръг Уил, Илинойс, в криминалната жалба от 22 януари се посочва, че Мартинс „поставил косата“ на малолетната „в устата си по обиден или провокативен начин“.

Инцидентът е станал в църквата "Queen of Apostles" в Джолиет, където свещеникът бил на посещение като част от националното турне на реликвата на Св. Юда, организирано от неговото евангелистко служение "Treasures of the Church".

Според Дуейн Инглиш, говорител на полицията в Джолиет, тийнейджър, който чакал на опашка да види реликвата, разказал, че Мартинс, който е плешив, се шегувал за това, че няма коса, след което грабнал коса от 13-годишното момиче, сложил я в устата си и направил движение, наподобяващо почистване на зъби.

След това, според показанията, Мартинс седнал зад момичето в пейката и започнал да издава „ръмжащи звуци“.

След инцидента Диоцезът на Джолиет му наредил незабавно да напусне църквата и територията на епархията.

Мартинс бил арестуван на 27 януари, но по-късно освободен, след като пледирал "невинен". След това се съгласил да се оттегли от пасторската си дейност.

Архиепископията на Детройт също потвърди, че му е забранено да извършва каквато и да е публична религиозна дейност.

Адвокатката на свещеника, Марчела Бърк, заяви, че обвиненията са „шокиращи и безпочвени“.

„Доказателствата ще покажат, че отец Карлос не е почиствал зъбите си с косата на момичето, нито е „ръмжал“, наред с други фалшиви и отблъскващи твърдения. Това е опит за дискредитиране на добър свещеник и атака срещу Църквата.“

Защитата е убедена, че Мартинс ще бъде напълно оправдан.

