Хаос в Япония: Рекорден снеговалеж и ниски температури

Рекордно силен снеговалеж скова части от Северна Япония, причинявайки масови сътресения и хаос. Области с ниско налягане и силни северозападни ветрове донесоха студен въздух от други части на Азия, причинявайки екстремното време.

В района Такачи на Обихиро, град в северната префектура Хокайдо, тази седмица бяха измерени рекордните 129 см снеговалеж за 12 часа. Условията засегнаха пътуването, като много превозни средства бяха блокирани, влакове и самолети бяха отменени, а стотици училища затворени.

Record snow has buried parts of the island of Hokkaido, Japan, this week. Obihiro received 47 inches (120 cm), setting a new record for 12-hour snowfall Monday night. pic.twitter.com/vAg1vopSHu