Тръмп толкова се страхувал Иран да не го убие, че използвал "самолет примамка"

Президентът Доналд Тръмп е бил толкова загрижен за заплахата от убийство от ирански агенти по време на предизборната кампания, че е използвал самолет-примамка, за да пътува между събитията.

78-годишният Тръмп беше изправен пред две заплахи за живота си в навечерието на изборите. Той беше улучен от куршум в ухото, след като мъж откри огън по него по време на митинг в Пенсилвания през юли. През септември той игра голф във Флорида, когато друг кандидат-убиец е забелязан в близките храсти.

Нито един от инцидентите не е свързан с Иран, но именно заплахата, представлявана от страната, е убедила екипа на Тръмп да предприеме извънредни мерки, за да гарантира безопасността му.

Частният самолет на Тръмп, наречен Trump Force One и лесно разпознаваем поради надписа Trump, украсен със злато по фюзелажа, би го превърнал в очевидна цел, смятал екипът му.

Мерките дошли, след като служители по сигурността предупредили кампанията на Тръмп, че ирански агенти са в Съединените щати и имат достъп до ракети земя-въздух, което довело до конкретни опасения относно Trump Force One. Разкритията се появиха в книгата на Алекс Изенщат - журналист от американския новинарски уебсайт Axios.

Скоро след инцидента във Флорида екипът по сигурността на Тръмп решил да използва самолет-примамка, собственост на Стив Виткоф - имотен магнат, който по това време играел голф с Тръмп. Именно в него бил бъдещият президент. Виткоф сега е пратеник на Тръмп за Близкия изток. Този метод се нарича „Призрачен полет“.

Някои от помощниците на Тръмп обаче били ядосани, че са били помолени да пътуват с разпознаваемия самолет на Тръмп, според книгата Revenge: The Inside Story of Trump’s Return to Power. Съвместните мениджъри на кампанията на Тръмп Сузи Уайлс, сега началник на кабинета на Белия дом, и Крис ЛаЧивита решили да пътуват с отделни самолети. Уайлс се качил на самолета на Виткоф с Тръмп, а ЛаЧивита била заедно с членове от персонала на Trump Force One.

Повечето от помощниците, помолени да се качат в истинския самолет на Тръмп с ЛаЧивита, са получили информация за плана точно преди излитането, след като са разбрали, че кандидатът за президент няма да е на борда с тях. Имало „изобилие от бесилен хумор“, твърдят помощници на Изенщат.

Имало е и други опасения за безопасността на Тръмп по време на кампанията

Тайните служби, които бяха обвинени в провали по време на митинга в Пенсилвания, предупредили президента през септември, че неговият кортеж може да бъде нападнат по време на митинг в Лонг Айлънд.

„Не висете през прозореца и не правете снимки, защото сте мишена“, ЛаЧивита казала на ръководителя на социалните медии Дан Скавино.

По време на друго пътуване до Пенсилвания през същия месец агенти на Тайните служби забелязали дрон, който следвал кортежа на Тръмп. Полицаи в една от колите отворили люка и стреляли по него д електромагнитен пистолет.

Заплахата от Иран е била приета по-сериозно, отколкото се признаваше преди. През ноември срещу афганистанския гражданин Фархад Шакери бяха повдигнати обвинения за това, което според американски служители е заговор на елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран, е опит за убийството на Тръмп.

Три дни след като Тръмп спечели изборите, обвиненията описват подробно как на 7 октомври Техеран е наредил на 51-годишния Шакери да разработи план за убийството на Тръмп.

„Обвиненията разкриват продължаващите нагли опити на Иран да атакува американски граждани, включително новоизбрания президент Доналд Тръмп, други правителствени лидери и дисиденти, които критикуват режима в Техеран“, каза тогава бившият директор на ФБР Кристофър Рей.

Шакери, който е на свобода и се смята, че е в Иран, очевидно е казал на американските служители на реда, че няма план да формулира стратегия за убийството на Тръмп в рамките на графика на IRGC.

Тръмп отдавна е настроен негативно срещу Иран, разкъсвайки ядреното споразумение, което администрацията на Обама беше разработила с други страни, за да ограничи амбициите му за ядрени оръжия. През януари 2020 г., по време на първия си мандат в Белия дом, той нареди убийството на Касем Солеймани, ирански генерал-майор от IRGC, който беше убит от удар на американски дрон близо до летището в Багдад.

Водеща фигура в IRGC в продължение на десетилетия, от 1998 г. насам Солеймани беше командир на силите Quds, подразделение, отговарящо за извънтериториални и тайни операции.

Откакто се завърна в Белия дом през януари, Тръмп нареди премахването на данните за сигурността на редица хора, включително бившия му на съветник по националната сигурност Джон Болтън, който също е обявен за цел на Иран.

