Спекулациите започнаха: Самолет, свързан с Тръмп, кацна в Москва

Частен самолет, за който се твърди, че е свързан с президента Доналд Тръмп, кацна в Москва и породи поредица от въпроси.

Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи във вторник, че самолет, за който се твърди, че е свързан с представителя на Тръмп за Близкия изток Стив Виткоф, е кацнал на московското летище Внуково.

Информацията за пристигането на самолета в столицата на Русия добави гориво към спекулациите, че Тръмп скоро може да се опита да посредничи в мирните преговори между Киев и Москва в продължаващата война в Украйна.

Тръмп многократно обеща да сложи край на почти тригодишния конфликт, разговаряйки с руския си колега Владимир Путин.

Позовавайки се на данни на Flightradar24, РИА Новости съобщи, че частен самолет Gulfstream G650ER е излетял от Вашингтон и е бил на московското летище Внуково в 10:17 сутринта местно време във вторник.

