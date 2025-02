За жителите на град близо до Москва, борещи се с разрушаващата се канализационна система, и селяните в Далечния източен регион на Русия, които са ужасени от тигри, има само един човек, който наистина може да реши проблемите им.

„Уважаеми Владимир Владимирович!, заяви жена във видеообръщение към президента Путин, което беше записано тази седмица в Пушкино, малък град на около 20 мили от руската столица. - Само вие можете да се справите с тази ситуация … всичките ни надежди са свързани с вас.“

💩 Russia: Putin's loyal subjects plead to their dear leader - "We are in danger of a cholera epidemic."

Residents of the Moscow suburb of Pushkino say the sewer system collapsed. For 3 months raw sewage has been flowing into the rivers and then pumped back as tap water. pic.twitter.com/orgtFKyo6S